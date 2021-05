Saham Wall Street Dibuka Lebih Tinggi, Dow Jones Teratas

Saham-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat, dibuka lebih tinggi pada perdagangan Jumat (14/5) pagi waktu setempat, didukung kenaikan yang kuat di sektor energi.

Tak lama setelah bel pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 282,86 poin atau 0,83 persen menjadi 34.304,31. Indeks S&P 500 naik 44,10 poin, atau 1,07 persen, menjadi 4.156,60. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 170,04 poin, atau 1,30 persen, menjadi 13.295,03.

Semua dari 11 sektor utama S&P 500 bergerak naik pada perdagangan pagi, dengan sektor energi meningkat 2,67 persen, menjadi pemimpin kenaikan.

Departemen Perdagangan pada Jumat melaporkan di sisi ekonomi, penjualan ritel AS mencapai 619,9 miliar dolar AS pada April, tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sementara ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 0,8 persen. (Ant/OL-12)