Merek Lokal Parfum tidak Kalah dengan Kelas Atas

UNTUK menjaga tubuh agar tetap segar dan wangi, selain merawat dan menjaga kebersihan tubuh, tentu memakai parfum menjadi pilihan setiap orang. Parfum dapat memberikan aroma tubuh yang segar dan wangi yang tahan lama.

Tak hanya dari kalangan perempuan, laki-laki pun juga suka memakai parfum. Karenanya, parfum memang disukai banyak kalangan, bahkan ada juga yang rela membeli parfum dengan kocek hingga jutaan rupiah dari brand-brand kelas atas.

Namun, kini parfum dari merek ternama sudah bisa didapatkan dengan harga yang pas di kantong. Merek lokal Farah Parfum menghadirkan inspired perfume dari merek-merek high end ternama. Dengan hadirnya inspired perfume dari merek lokal ini, membeli parfum kini bisa didapatkan dengan harga terjangkau dengan kualitas yang sama seperti merek high end.

Merek lokal ini telah berdiri sejak 2017. Farah Parfum memang terkenal oleh inspired perfume-nya yang memiliki wewangian seperti merek ternama dan menjadi satu-satunya inspired perfume di Indonesia yang memiliki sertifikat BPOM.

Merek lokal itu pun mendapat feedback baik dan memuaskan dari masyarakat, karena dari wangi varian parfumnya serupa dupe perfume jutaan kelas high end. Produk dari Farah Parfum menjadi yang paling banyak dicari di e-commerce maupun media sosial. Banyak dari kalangan artis dan selebgram yang juga memakai inspired perfume dari brand ini.

"Selain memproduksi inspired parfume, kami juga menghadirkan parfum dari karya brand kami sendiri, seperti baby powder floral, baby powder, dan vanilla cream women," kata Rudi Gunawan selaku Sales Manager Farah Parfum dalam keterangan resmi, Rabu (28/4).

Produk yang paling laris dari merek ini jatuh pada inspired perfume, mulai dari Farah Parfum Super Premium inspired by Jo Malone English Pear & Freesia Women, Farah Parfum Super Premium inspired by YSL Black Opium Women, Farah Parfum Super Premium inspired by Montblanc Legend Spirit Men, Farah Parfum Platinum inspired by Baccarat Rouge 540 Eau De Parfum Unisex, dan masih banyak lain.

Untuk harganya dibanderol mulai dari Rp95 ribu-Rp180 ribu untuk parfum superpremium dan Rp135 ribu-Rp305 ribu untuk parfum platinum. Semua parfum dari Farah Parfum dikemas dengan ukuran 35 ml, 60 ml, dan 100 ml. Untuk pemesanan produknya dapat dilakukan secara online melalui berbagai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia maupun media sosial Instagram-nya di @farahparfumjkt. (OL-14)