Erick Thohir Resmikan Pembentukan Indonesia Battery Corporation

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC). Holding BUMN tersebut terdiri dari PT PLN (Persero), Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

"Saya rasa ini perjalanan panjang sekitar 1 tahun lalu untuk transformasi kemajuan Indonesia ke depan. Dengan adanya pandemi covid-19 justru mempercepat transformasi itu," kata Erick dalam konferensi pers pendirian Indonesia Battery Corporation, Jumat (26/3).

Indonesia yang memiliki kekayaan nikel senilai hampir 24% dari seluruh dunia dan dengan dibentuknya IBC bisa membuat Indonesia bersahabat dengan ekonomi hijau serta mempercepat eksplorasi kekuatan Indonesia. "Dari tahun 80, industri perkayuan telat, tahun 70 industri perminyakan juga telat, dan ini justru membuat momentum penting ketika perubahan inovasi cukup berani yang tidak kalah dengan negara besar lain dan bisa menjadi partner global," ujar Erick.

Dirinya mengatakan antar-holding memiliki kepemilikan saham sama besar. Untuk partnership, pemerintah akan memiliki saham di atas 51%. IBC nanti bermitra dengan LG Chem Ltd dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) dari Tiongkok.

"Untuk yang mobil memang tergantung kemampuan partner. Jadi global partner di posisi lebih mengalah. Tidak hanya menjadi market tapi pertumbuhan tenaga kerja terukur karena pabriknya di dalam negeri," jelasnya. (OL-14)