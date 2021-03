WOW Brand Festive Day 2021:Apresiasi Brand Paling Direkomendasikan

MarkPlus, Inc. kembali menggelar festival untuk para marketing enthusiast. Yaitu WOW Brand Festive Day 2021 dengan tema The Art of Branding in Recovery Period.



Hermawan Kartajaya, Founder dan Chairman MarkPlus, Inc. mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa recovery di mana pemerintah tengah mendorong peningkatan investasi di Indonesia.



“Karena itu, para pelaku binis harus dapat mengambil momentum dengan melakukan investasi untuk memajukan usahanya. Sehingga di tahun 2025 pemilik brand di Indonesia dapat melakukan ekspor lebih besar dan jadi lebih banyak dikenal lagi di luar negeri,” kata Hermawan dalam gelaran acara WOW Brand Festive Day 2021 secara virtual, Kamis (25/3/2021).



Lebih lanjut, menurut Hermawan, para pemilik brand kemudian perlu memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship untuk dapat mengembangkan brand mereka. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu opportunity seeker, risk taker, dan collaboration.



Opportunity seeker artinya pemilik brand harus dapat mengambil kesempatan yang ada dengan cepat. Konsumen akan lebih menghargai brand yang dapat bergerak dengan cepat. Sedangkan, risk taker di mana pemilik brand harus berani mengambil risiko untuk dapat memperkuat brand.



Terakhir, collaboration yaitu brand juga perlu kolaborasi dengan berbagai pemain lainnya sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen.



Dalam acara WOW Brand Festive Day ini, diberikan juga penghargaan kepada Indonesia WOW Brand 2021 kepada brand yang paling direkomendasikan oleh masyarakat.



Penghargaan ini berdasarkan oleh riset yang dilakukan oleh 3.500 responden di Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.



Terdapat lima aspek yang dilihat pada riset tersebut yang mengacu pada 5A. Yaitu awareness, appealing, asking, act, dan advocate. Kelima aspek tersebut kemudian diukur menggunakan metode Brand Advocacy Ratio (BAR), untuk meihat bagaimana brand dapat mengubah awareness menjadi advocate.



“Di era media sosial kita memang harus dapat melihat seberapa besar konsumen dapat merekomendasikan atau advocate brand milik kita. Selain BAR, ada pula PAR (Purchace Action Ratio), yaitu pengukuran yang membandingkan antara konsumen yang mengenal suatu brand dan membeli brand. Rumus keduanya pun telah digunakan di luar negeri seperti Vietnam, Malaysia, dan Jepang,” jelas Hermawan.



Tahun ini, 300 brand yang telah direkomendasikan oleh konsumen dikelompokkan dalam 100 kategori dan diumumkan pada acara WOW Brand Festive Day 2021 yang digelar secara virtual.



