The Indonesia 2021 Summit Bahas Peluang Kebangkitan Ekonomi

MENYAMBUT tahun 2021, perekonomian global masih dihadapkan pada tantangan pandemi covid-19 yang belum reda. Termasuk dunia perbankan, berbagai stakeholder harus menyiapkan strategi dan melihat berbagai peluang di tahun ini.



Hal ini dibahas dalam The Indonesia 2021 Summit yang diselenggarakan atas kolaborasi MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, bekerja sama dengan Media Group News (MGN), Selasa (23/2).



Mengusung tema utama The Future is Now, The Indonesia 2021 Summit menghadirkan berbagai perspektif yang dikemas dalam panel 'Dunia di Tahun 2021' dan 'Indonesia pada Tahun 2021'.



Direktur Utama Bank Danamon Yasushi Itagaki menjelaskan bahwa The Indonesia 2021 Summit merupakan salah satu perwujudan dari kolaborasi MUFG Bank dan Bank Danamon untuk memberikan wawasan penting bagi klien mereka. Di samping itu, kolaborasi ini bertujuan untuk berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.



“Selama 3 hari mendatang juga ada Business Matching Fair. Ini merupakan cara kami untuk membuka peluang bagi klien untuk mengembangkan bisnis mereka. Kolaborasi ini telah menciptakan peluang dan kesuksesan baru bagi klien kami dan tumbuh bersama dengan negara,” ungkapnya dalam acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut.



Pejabat Eksekutif serta Kepala Kantor Cabang MUFG Bank untuk Indonesia, Daisuke Ejima, berharap agenda Indonesia Summit 2021 menjadi showcase yang baik untuk kolaborasi MUFG Bank dengan Danamon. Di samping itu, Ejima berharap agenda Business Matching Fair membawa dampak signifikan untuk partisipan.



“Ini tidak hanya mengenalkan antara klien institusi satu sama lain. Kita juga menyediakan diskusi matching business terbaik. Jadi saya berharap para klien bisa mendapatkan pertumbuhan bisnis melalui agenda tersebut,” katanya dalam kesempatan yang sama.



Dipandu CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata, acara tersebut menghadirkan pembicara berkelas dunia yang merupakan pakar dalam bidangnya masing-masing. Di antaranya peraih Hadiah Nobel Ekonomi (2001) dan akademisi Joseph E Stiglitz, penulis ternama Amerika Serikat dan salah satu dari '100 Pemikir Global Utama' Robert D. Kaplan, Kepala Riset Pasar Global untuk Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Sekuritas Internasional MUFG Derek Halpenny, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia yang juga seorang peneliti politik Philips J. Vermonte, Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan, serta Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.



Turut menyampaikan pidato kunci ialah Menteri BUMN Erick Thohir. Pada kesempatan tersebut, Erick menyebut bahwa pemerintah bersama stakeholder terkait optimistis bahwa pertumbuhan Indonesia secara ekonomi pada 2021 akan lebih baik dari tahun kemarin.



“Kalau tahun kemarin kita minus 2,1%, insya Allah tahun ini kita bisa tumbuh 3-5%. Tentu tergantung bagaimana kita menangani (program) Indonesia Sehat, yakni (penerapan) 3M, termasuk vaksinasi yang sedang berjalan,” ujar Erick.



Dalam sesi panel 'Dunia di Tahun 2021', Robert D. Kaplan memprediksi tahun ini akan terjadi stabilisasi dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara di Indonesia, Philips J. Vermonte melhat vaksinasi akan menjadi game changer jika pelaksanaannya berhasil.



“Tadi kita dengar dari Prof Stiglitz dan Robert D. Kaplan bahwa persoalan ekonomi yang kita alami itu disebabkan oleh krisis kesehatan. Ketika kita bisa menghadle bagian dari kesehatannya, mungkin dengan cepat kita bisa melakukan recovery,” ujarnya. (Ifa/OL-10)