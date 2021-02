ShopeePay Tebar Promo Lewat 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

SETELAH menghadirkan kampanye ShopeePay Mantul Sale di momen gajian, kini ShopeePay, penyedia layanan pembayaran digital terunggul di Indonesia, memfasilitasi makan dan jajan pengguna dengan promo khusus lewat kampanye 3.3 Pesta Cashback ShopeePay.

Pengguna dapat menemukan promo voucher cashback 100% dari ratusan merchant makan dan jajan favorit mulai dari 28 Februari hingga 3 Maret 2021. Selain itu, ShopeePay juga mengajak pengguna membagikan euforia 3.3 Pesta Cashback ShopeePay melalui fitur ‘Share dan Dapatkan’ untuk kesempatan mendapatkan Total Voucher Rp1 Miliar.

Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay mengatakan, “ShopeePay terus mendukung antusiasme masyarakat terutama bagi mereka yang ingin makan dan jajan enak secara hemat. Ditambah, program stay at home yang masih berlangsung haruslah ditemani dengan sajian yang dapat membangkitkan mood selama di rumah. Melalui kampanye 3.3 Pesta Cashback ShopeePay, kami harap pengguna merasakan promo dan cashback terbaik dari ShopeePay sehingga makan dan jajan menjadi lebih memuaskan.”

Baca Juga: ShopeePay Tangkap Antusiasme Masyarakat Bayar Tagihan Online 2020

Kampanye 3.3 Pesta Cashback ShopeePay bekerja sama dengan berbagai merchant makanan dan minuman ternama, seperti Auntie Anne’s, Domino’s Pizza, Eatlah, HokBen, Ice Hill, Pancious, Rejuve, Sour Sally, dan masih banyak lagi. Kampanye ini juga mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat selain makan dan jajan dengan partisipasi beberapa merchant online seperti Triv.co.id, Alodokter, Live.On, dan sebagainya.

Selama periode kampanye, pengguna dapat mengakses fitur Deals Sekitarmu untuk mendapatkan voucher promo dari merchant yang terdekat dengan lokasinya. Pengguna cukup membeli voucher cashback 100% seharga Rp1.000 pada 28 Februari-2 Maret 2021. Khusus tanggal 3 Maret 2021, voucher dari merchant favorit bisa dibeli seharga Rp1 dengan nilai voucher yang lebih besar.

Bagikan juga informasi mengenai kampanye 3.3 Pesta Cashback ShopeePay ke rekan dan sanak saudara untuk memiliki kesempatan mendapatkan hadiah utama total voucher senilai Rp1 Miliar. Berikut langkah mudah untuk berpartisipasi dalam fitur Share & Dapatkan:

Buka aplikasi Shopee dan temukan banner 3.3 Pesta Cashback ShopeePay. Klik banner Share dan Dapatkan Total Voucher Rp1 M. Pilih tombol share untuk membagikan tautan ke 9 pengguna ShopeePay lain. Dapatkan rangkaian voucher setelah berhasil mengundang 9 pengguna ShopeePay lainnya ke dalam group Share & Dapatkan.

Agar tidak ketinggalan kemeriahan promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay, silakan kunjungi tautan ini.

Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play Store dan aktivasi ShopeePay. (OL-10)