Steven Spielberg Raih Kemenangan Ketiga Golden Globes Lewat The Fabelmans

Steven Spielberg menambah koleksi sutradara terbaik di Golden Globes lewat kemenangannya pada penyelenggaraan penghargaan tahun ini. Di Golden Globes ke-80, Spielberg memenangkan sutradara terbaik dari film The Fabelmans.

Sebelumnya, ia meraih sutradara terbaik Golden Globes 1999 lewat film Saving Private Ryan dan Golden Globes 1994 lewat film Schindler’s List. The Fabelmans merupakan film semi-otobiografi Spielberg tentang remaja yang terobsesi dengan film yang tumbuh di Arizona dan California Utara, AS.

“Saya menyembunyikan cerita ini sejak saya berusia 17 tahun. Saya menempatkan banyak hal yang menghalangi jalan saya untuk cerita ini,” kata Spielberg dalam pidato kemenangannya yang berlangsung di Beverly Hilton Hotel, California, AS pada Rabu (11/1) pagi waktu Indonesia.

“Semua yang telah saya lakukan hingga saat ini telah membuat saya siap untuk akhirnya jujur tentang fakta bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang anak kecil. Fakta bahwa semua orang melihat saya sebagai kisah sukses. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa kita sampai cukup berani untuk memberi tahu semua orang siapa kita.”

Kategori sutradara terbaik Golden Globes tahun ini semuanya diisi sutradara laki-laki. James Cameron (Avatar: The Way of Water), Daniel Kwan dan Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), dan Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin). (OL-12)