Kejutan dari Acara Tahunan Xbox

PAMERAN gim rutin Xbox kembali dihelat di awal Juni 2022 lalu. Bertajuk Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, dua anak perusahaan Microfost Corporation tersebut merilis beberapa kejutan yang sudah lama dinantikan para penggemar permainan video atau video gim.



Dilansir dari laman resmi Xbox.com, Minggu, (12/6), tahun ini merupakan tahun ke-20 kehadiran Xbox di ranah gim global. Karena itu, berbagai hal yang akan dirilis tahun ini akan memiliki peran jangka panjang dalam perkembangan Xbox selama 20 tahun ke depan.



Tak hanya gim-gim baru, pembaruan juga dilakukan dalam hal layanan, aplikasi, hingga perangkat konsol. Semuanya ditargetkan akan dirilis satu per satu hingga 12 bulan ke depan.



“Kami memiliki misi untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih berkesan bagi komunitas pencinta gim di berbagai penjuru bumi ini. Itulah mengapa kami terus bekerja keras, salah satunya agar bisa terus meluaskan jangkauan kami agar pengalaman bermain bisa dilakukan di lebih banyak platform,” ujar Xbox Wire Editor in Chief, Will Tuttle.



Tuttle mengatakan akan ada berbagai kejutan dari gim-gim yang telah lama dinantikan seperti Starfield, Forza Motorsport, Diablo 4, dan Redfall, termasuk juga kejutan dari Microsoft Flight Simulator, hingga aplikasi Xbox Cloud Gaming.



“Semua pecinta gim akan mendapatkan kejutannya masing-masing di tahun ini,” janjinya.



Bagi yang belum sempat menonton tayangan acara Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 lewat platform Youtube, berikut ini beberapa info penting yang dirangkum dari acara tersebut.



Kerja sama Xbox Game Studio dan Kojima Productions



Salah satu info yang paling banyak mendapat respon positif pecinta video gim ialah pengumuman kemitraan antara Xbox Game Studio dan Kojima Productions. Kojima Productions merupakan salah satu pengembang video gim paling ternama asal Jepang.



Salah satu gim karya Kojima yang paling populer ialah serial gim Metal Gear. Mereka pun telah merilis setidaknya 20 video gim lain yang juga laris di Jepang dan negara lainnya.



Kerja sama Xbox dan Kojima ditujukan untuk membuat sebuah gim eksklusif baru, yang mereka klaim akan memiliki kualitas permainan yang belum pernah ada di ranah video gim global selama ini.



Bocoran Starfield Gameplay dari Bethesda Games Studios



Starfield merupakan salah satu video gim yang paling dinantikan oleh pecinta gim konsol dan PC. Bethesda telah mengumumkan rencana rilis gim tersebut sejak 2018.



Namun, selama ini belum ada jadwal resmi perilisannya.



Di gelaran Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Bethesda akhirnya mengumumkan jadwal resmi peluncuran Starfield yang akan dilakukan paling telat 12 bulan ke depan di 2023. Bethesda bahkan juga memberi bocoran tentang gim tersebut.



Dalam video berdurasi 15 menit yang ditayangkan, terlihat gambaran visual Starfield yang sangat memukau dan estetis. Berlatarkan RPG kehidupan di luar angkasa, pemain akan dapat memilih karakternya sendiri untuk melakukan petualangan.



Akan ada lebih dari seribu planet yang dapat dijelajahi dalam gim tersebut. Setiap planet memiliki suguhan petualangan yang berbeda. Gim ini akan dapat dimainkan lewat konsol Xbox Series X/S. Selain itu juga akan tersedia versi Windows PC dan perangkat yang mendukung penggunaan Xbox Cloud Gaming.



Generasi Baru Forza Motorsport



Di tahun ini generasi baru dari gim simulasi balapan paling populer, Forza Motorspot akan segera dirilis. Generasi baru gim ini akan hadir dalam berbagai pembaruan yang membuat pengalaman bermain jadi lebih nyata dan menegangkan.



Selain visual yang terlihat lebih nyata dan dan indah, gim ini juga akan hadir dengan berbagai efek yang lebih akurat dan imersif. Akan ada banyak situasi pendukung yang bisa memengaruhi kondisi balapan. Misalnya saja kondisi cuaca, suhu permukaan aspal, hingga manajemen bahan bakar dan performa mesin.



Unsur-unsur tersebut akan membuat pemain lebih terasah kemampuannya seakan tengah menjalani balapan profesional sungguhan. Halhal tersebut akan membuat Forza Motorsport ini menjadi gim simulasi balapan paling canggih yang ada saat ini.



Gim ini akan bisa dimainkan di berbagai seri Xbox dan Windows PC. Namun, karena dirancang sesuai dengan berbagai fitur yang ada di Xbox, pengalaman bermain maksimal akan bisa didapat jika pemain menggunakan konsol Xbox.



Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition



Salah satu waralaba gim Microsoft yang paling tua, Microsoft Flight Simulator, memasuki usia ke-40 di tahun ini.



Momen tersebut akan dimanfaatkan Microsoft dengan merilis Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.



Pembaruan tersebut bisa didapatkan secara gratis bagi member Xbox Game Pass dan yang telah memiliki Microsoft Flight Simulator versi pendahulunya.



Seri terbaru edisi spesial tersebut akan hadir dengan berbagai tipe pesawat terbaru, termasuk juga tipe-tipe paling anyar dari helikopter dan glider. Selain itu juga akan dihadirkan beberapa pesawat bersejarah seperti Wright Flyer, Ryan NYP (Spirit of St. Louis), Douglas DC-3, dan De Havilland Canada DHC-2-Beaver. Microsoft juga akan menggandeng waralaba Halo yang sukses membuat Halo Infinite. Kerja sama itu salah satunya akan dirasakan pemain dengan kehadiran pesawat Halo Infinite Pelican.



Video gim ini akan dapat dimainkan lewat beberapa perangkat seperti Xbox Series X|S, Windows PCs dengan Xbox Game Pass dan PC Game Pass. Selain itu juga bisa dimainkan di perangkat lain yang mendukung Xbox Cloud Gaming.



Kembangkan Karakter di Xbox Design Lab



Xbox Design Lab akan memungkinkan pemain untuk mengembangkan karakter dan personal mereka dalam miliaran opsi dan kombinasi warna.



Dengan begitu pemain bisa memiliki karakter yang paling mewakilkan karakter asli atau desain favorit mereka lewat controller yang mereka miliki.



Salah satu pembaruan yang paling dominan ialah kehadiran palet warna yang lebih bervariasi. Jika sebelumnya warna yang dihadirkan adalah warna solid, di edisi kali ini akan dihadirkan juga warna-warna pastel seperti Soft Pink, Soft Orange, Soft Green, dan Soft Purple. Juga akan dihadirkan berbagai desain dan warna yang dikembangkan dari dari motif camo.



Tahun ini, Xbox Design Lab juga akan diluncurkan di 11 negara. Pecinta gim yang beruntung bisa memiliki controller dengan desain unik tersebut di antaranya akan berasal dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea, Singapura, Yunani, Hongaria, Slovakia, hingga Swiss. Sayangnya, Indonesia belum masuk dalam daftar tersebut.



Belum diumumkan berapa harga yang akan dikenakan untuk setiap pemesanan perangkat controller dengan desain khusus tersebut. Sebelumnya, pihak Xbox memberikan harga sekitar Rp1 juta untuk setiap controller yang dipesan.



Xbox App di Samsung Smart TV



Ini juga dapat dikatakan sebagai kejutan paling mengagetkan yang disambut baik oleh pecinta gim. Dijadwalkan sebelum akhir 2022, aplikasi Xbox akan dapat digunakan di berbagai jenis Samsung Smart TV. Dengan begitu, berbagai gim yang tersedia di Xbox App dapat dimainkan tanpa perangkat konsol atau PC.



Berbagai gim akan disediakan bagi pemain yang akan menggunakan Samsung Smart TV tanpa perlu berlangganan. Layanan aplikasi tersebut akan secara otomatis dapat digunakan oleh pemilik Samsung Smart TV setelah diunduh lewat Samsung Gaming Hub atau Media Hub.



Pemain yang akan menggunakan Samsung Smart TV dapat bermain dengan menggunakan controller yang memiliki koneksi bluetooth.



Selebihnya, sistem permainan sepenuhnya sama seperti yang ada di PC. Pengalaman bermain lewat televisi tersebut juga dikalaim tak akan berbeda dengan yang ada di perangkat konsol atau PC. (M-2)