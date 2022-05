D1 Milano Luncurkan Koleksi Jam Tangan Chupa Chups dan Carbonlite

D1 Milano, brand pembuat jam tangan asal Italia, meluncurkan koleksi D1 Milano x Chupa Chups dan Carbonlite.

Koleksi jam tangan D1 Milano x Chupa Chups tercipta atas kolaborasi bersama Perfetti Van Melle, produsen sekaligus distributor permen terbesar di dunia, salah satunya Chupa Chups.

Koleksi jam tangan D1 Milano Chupa Chups membangkitkan memori masa kecil akan warna dan rasa manis permen Chupa Chups di pergelangan tangan.

D1 Milano turut memperkenalkan jajaran koleksi terbaru dengan mengusung revolusi teknologi karbon, D1 Milano Carbonlite.

Koleksi Carbonlite tercipta atas riset mendalam dan inovasi pada bahan material untuk mengembangkan case bundar pertama koleksi D1 Milano yang terbuat dari Carbon Nylon.

D1 Milano Carbonlite mengandalkan Carbon Nylon pada Bezel, Carbon Fiber pada dial dan silikon pada strap. Material tersebut dirancang dengan dengan penuh kehati-hatian untuk menampilkan kesan yang lebih lembut dan muda.

Brand Manager D1 Milano Indonesia Florencia Widyastri mengatakan, "Kami sungguh bergembira menyambut peluncuran edisi spesial D1 Milano hasil kolaborasi bersama Chupa Chups dan juga kehadiran koleksi Carbonlite. Koleksi D1 Milano x Chupa Chups menyuguhkan warna yang playful, mulai dari Apple, Berry dan Cola, sangat cocok bagi Anda yang ingin tampil casual dan fun. Dan bagi Anda yang ingin tampil cerdas, karismatik, dan serba hitam, koleksi Carbonlite bisa jadi pilihan yang tepat."

D1 Milano x Chupa Chups

Koleksi Chupa Chups mengusung tiga warna monokromatik yang berasal dari cita rasa paling populer Chupa Chups - Cola, Apple, dan Berry -. Keberagaman warna menunjukkan keragaman pilihan dan penarik perhatian di ruang publik.

Para penggemar D1 Milano dan Chupa Chups bisa memilih warna Cola di pergelangan tangan dengan glasir biru pastel yang menyegarkan, atau memilih kombinasi hijau pastel Rasa Apple, atau menggairahkan obrolan dengan pink pastel Berry yang mengasyikkan.

Setiap edisi warna menawarkan keterpaduan, dari tali silikon halus yang menghubungkan casing sepanjang 32 mm, hingga dial dekoratif yang pada cincin bak putaran pada permen lolipop, dan dikelilingi pola di sekitar logo Chupa Chups.

Kolaborasi ini semakin lengkap dengan lengan khusus yang sesuai dengan warna setiap edisi membalut bungkusan kotak, bersamaan dengan stiker grafis pop-art yang tersimpan di dalamnya.

D1 Milano Carbonlite

Koleksi D1 Milano Carbonlite merevolusi teknologi karbon menghadirkan satu-satunya koleksi yang menawarkan pelat sandwich Carbon Fiber dan rangka luar Polycarbonate, di mana semua komponen berlapis warna hitam untuk menghasilkan estetika monokrom.

Koleksi D1 Milano Carbonlite menyuguhkan 5 tipe jam tangan yang berbeda, ditandai dengan warna dinamis dan detail dial yang kreatif. Sedangkan empat koleksi lainnya, menawarkan tambahan warna-warni yang atraktif. Carbonlite – Grey, Carbonlite - Black, Carbonlite - Blue, dan Carbonlite - Green, semuanya memiliki dial sinar matahari gradien berwarna yang disempurnakan dengan sisipan Polycarbon berpola serasi yang dibuat dari teknik transfer air yang luar biasa.

Jam tangan model Carbonlite ini digerakkan oleh Seiko VJ20, dengan ukuran 40.55, material strap terbuat dari silikon dan ketahanan air mencapai 50 meter.

Bagian case berbentuk bulat mengandalkan material carbon nylon. Filamennya adalah EPA-CF, dan menawarkan kekuatan tarik 140 MPA, distorsi 155 C°, dan kekuatan benturan hingga 18,67 KJ/M2.

Koleksi jam tangan bermodel Nanochrome Chupa Chups dibanderol seharga Rp2.575.000 dan koleksi Carbonlite di harga Rp3.400.000. Semua koleksi terbaru tersebut, tersedia secara offline di The Watch Co. stores dan secara online di www.thewatch.co serta The Watch Co. official store di Tokopedia, dan Shopee. (RO/OL-1)