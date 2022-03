Sering Mabuk Perjalanan? Ini Cara Mengatasinya

BEPERGIAN menjadi tidak menyenangkan saat Anda mengalami mabuk perjalanan. Banyak faktor yang bisa membuat orang mabuk di perjalanan, bahkan saat sudah sering bepergian. Salah satu sebabnya adalah sirkulasi udara yang buruk di kendaraan ataupun posisi duduk anda.

Namun, sebenarnya mabuk perjalanan dapat dihindari dengan beberapa cara yang perlu disiapkan dan dilakukan menjelang dan saat berkendara. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan saat mabuk perjalanan di beragam jenis kendaraan, seperti dikutip dari situs makanan sehat, Eat This, Not That!



1. Mobil

Pakar neurologi dari Boston University, School of Medicine, Amerika Serikat, Robert M. Stern, Ph.D. mengungkapkan jika ventilasi kendaraan yang buruk dapat menyebabkan dan memperburuk rasa mual, seperti halnya duduk di kursi belakang. Maka duduk di bagian depan dan dan fokus pada visual di luar jendela, kemudian posisikan ventilasi udara ke wajah Anda untuk mencegah mabuk perjalanan karena panas cenderung memperburuk gejala.

2. Penerbangan

Dehidrasi adalah pemicu utama mabuk perjalanan, jadi sebaiknya hindari kafein, koktail dalam penerbangan, dan apa pun yang sangat asin, seperti kentang goreng di food court dan kacang klasik di pesawat. Pilihlah sesuatu yang ringan namun kaya protein sebelum lepas landas, seperti salad dengan ayam panggang, ikan bakar, atau telur rebus.

Dalam sebuah penelitian, orang merasa mual hingga 26 persen lebih sedikit ketika mereka mengonsumsi makanan yang mengandung protein sebelum lepas landas, dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi makanan kaya karbohidrat atau tidak sama sekali. Jika Anda akan melakukan penerbangan yang lebih lama, bawalah camilan berprotein tinggi yang tidak mudah busuk untuk dimakan jika Anda mulai mual.

3. Perahu

Perjalanan selama di laut dalam atau pesiar selama seminggu yang Anda lakukan tidak akan menyenangkan atau santai jika Anda sangat mabuk laut. Untuk mengendalikan rasa mual saat Anda berada di laut lepas, hindari perut kosong, karena rasa lapar dapat memicu sakit perut. Cobalah makan camilan kecil yang kaya protein setiap beberapa jam.

Anda bisa menyimpan pilihan kaya protein seperti kacang-kacangan. Studi menunjukkan jika makanan ini dapat membantu meringankan mual. Jika Anda memiliki penyakit jantung jantung, dapatkan persetujuan dari dokter Anda sebelum mengonsumsi jahe karena mungkin memiliki interaksi negatif dengan obat-obatan tertentu.

4. Kereta api

Apabila menggunakan kereta api dalam perjalanan panjang, pastikan untuk mengemas beberapa makanan ringan berprotein tinggi yang bisa Anda jangkau setiap beberapa jam dan makan sesuatu yang rendah lemak dan tinggi protein. "Makanan berminyak membawa perubahan dalam tubuh yang akan berkontribusi pada perkembangan mual," jelas Stern. Selalu menghadap ke arah kereta berjalan dan duduk di dekat jendela untuk menghindari sakit kepala, berkeringat, dan mual yang berhubungan dengan mabuk perjalanan. (M-1)