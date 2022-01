Lima Musisi Muda dengan Lagu Paling Populer

SEPANJANG tahun lalu, banyak musisi muda mewarnai jajaran peringkat atas tangga musik di Indonesia. Nama-nama seperti Gangga dan Nadin Amizah, yang memulai karier musik mereka kurang dari lima tahun lalu, berhasil menorehkan sejumlah prestasi.

Lag-lagu mereka masuk dalam jajaran lagu yang paling banyak diputar berdasarkan data Spotify Wrapped 2021. Khusus Nadin, lagunya juga masuk dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards. Di tahun ini berikut lima musisi muda yang karyanya patut kembali dinantikan:



1. Gangga



Melalui album debutnya It's Never Easy, musikalitas Gangga makin kentara. Musisi berusia 23 tahun ini juga sukses mencuri perhatian berkat lagu populer Blue Jeans yang dirilis pada 2020. Gangga juga pernah masuk sebagai artis Radar Spotify yang paling memukau sepanjang 2021.



Di platform streaming Spotify, Blue Jeans bahkan diputar lebih dari 90 juta kali. Pencapaiannya tersebut berhasil menempatkannya di deretan 10 artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di Indonesia. Pada tahun 2022, tentu akan menarik melihat perjalanan musiknya.



“Memulai karier bermusik dengan mengeluarkan single secara independen dan akhirnya berkesempatan untuk merilis album debut saya tahun lalu. Saya sangat bersyukur dapat mencapai titik ini sekarang,” kata Gangga, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia (14/1).



2. Nadin Amizah

Nadin Amizah juga menjadi fenomena dalam skena musik di Indonesia dengan lagu-lagunya yang mampu menyihir banyak pendengar. Album debut Selamat Ulang Tahun yang dirilis pada 2020, memperoleh sejumlah pujian dari penggemar dan kritikus musik.



Nadin yang berusia 21 tahun juga menjadi musisi perempuan Indonesia yang paling banyak didengarkan di Spotify pada tahun lalu. Dengan lagu Bertaut juga menjadi lagu yang paling banyak didengarkan ketiga di platform streaming tersebut. Album terbarunya, kalah bertaruh, juga dinominasikan Best Pop Album dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2021.

“Sepanjang 2021, saya dapat terhubung dengan para penggemar dengan cara dan skala yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Hal ini sungguh memberikan perasaan yang luar biasa. Dengan segala hal menakjubkan yang terjadi di sepanjang tahun 2021, saya sangat menantikan proyek-proyek musik yang lebih seru ke depannya,” kata Nadin juga dalam siaran pers.



3. Tiara Andini



Tiara Andini adalah runner-up ajang pencarian bakat Indonesian Idol edisi 2019. Namanya makin tenar setelah sukses mengeluarkan hit berjudul Maafkan Aku #TerlanjurMencinta pada 2020.



Penyanyi berusia 20 tahun ini juga merilis album debutnya yang berjudul sama seperti namanya pada Desember tahun lalu dan memampilkan hit-hit terbarunya seperti Merasa Indah dan Buktikan yang juga menampilkan Vidi Aldiano.



“Rasanya seperti mimpi mengetahui banyak pendengar yang menikmati single Menjadi Dia. Terkejut dan tersentuh dengan bagaimana saya dapat terhubung bersama dengan para penggemar melalui karya-karya saya,” kata Tiara melalui siaran pers (14/1).



4. Juicy Luicy



Tahun lalu grup musik Juicy Luicy cukup menorehkan prestasi besar. Grup yang terdiri dari lima orang ini menarik perhatian penggemar musik melalui album perdana mereka, Sentimental, yang menjadi salah satu album artis Indonesia yang paling banyak diputar di Spotify Wrapped 2021.



Selain album tersebut, single Lantas juga menjadi salah satu lagu dari artis Indonesia yang paling banyak diputar di Spotify. Menjadi salah satu artis pendatang baru yang berhasil mendapatkan beberapa pencapaian bergengsi, tentunya akan menarik untuk menantikan karya terbaru mereka pada tahun ini.



“Kami sangat senang mengetahui Lantas memiliki tempat spesial di hati para pendengar. Kami sangat menantikan lebih banyak momen spesial di tahun 2022, untuk dapat terhubung dengan penggemar kami,” kata Julian Kaisar, vokalis utama Juicy Luicy.

5. Kaleb J



Pada tahun 2021, Kaleb J berhasil mencuri perhatian pendengar musik Indonesia melalui hit sukses-nya It's Only Me - Studio Version dan Now I Know. Lagu It's Only Me - Studio Version bahkan sempat menduduki peringkat teratas tangga lagu Spotify Indonesia selama beberapa minggu.



Kedua lagu tersebut baru-baru ini juga masuk ke mini album Kaleb J berjudul Melancholy yang dirilis tahun lalu. “Sangat terkejut mengetahui single saya menjadi salah satu dari 10 lagu yang paling banyak diputar di Spotify tahun 2021! Bagi musisi indie seperti saya, pencapaian ini sangatlah spesial,” kata Kaleb J yang berusia 21 tahun. (M-1)