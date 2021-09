Russel Bumak Sukses Garap Berbagai Proyek Internasional

MENJADI videographer yang mampu menembus dunia internasional tentunya menjadi dambaan bagi mereka yang bergelut di dunia visual.

Nah, hal itu lah yang terjadi pada Abdul Gafur yang berhasil berkarier di luar negeri. Lulus dengan 4 gelar akademis yang berbeda, Abdul berhasil menaklukan dunia internasional dengan kemampuan videografinya. Berbagai proyek internasional berhasil ia garap, salah satunya Miss Earth Australia.

Abdul atau biasa disapa Russell Bumak memulai petualangannya di Universitas Negeri Makassar, tepatnya saat ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa.

“Mungkin, begitu mendengar kata Russell, Anda akan berpikir itu nama panggilan yang keren. Tapi sebenarnya, Russell ini merupakan plesetan dari kata rusak seluruhnya,” kata pemilik akun @russell_bumak di Instagram ini dalam keterangannya, Sabtu (25/9).

Begitu tamat dari UNM pada 2012, ia pun nekat untuk kuliah di luar negeri, yakni di Australia. Ia pun mulai mencari berbagai cara, hingga berhasil lolos di The Sydney Business and Travel Academy and The Sydney English Language Academy pada 2013.

Perjuangan Abdul di negeri seberang itu pun berhasil dengan apik. Ia berhasil meraih 4 gelar Advanced Diploma di jurusan yang berbeda, yakni Advanced Diploma Hospitality SBTA Sydney, Advanced Diploma of Business MEGA Sydney, Advanced Diploma of Tourism MEGA Sydney, Diploma Hospitality Evolution Sydney.

Selama di Sydney, Abdul sendiri tidak punya cukup uang. Ia pun harus bekerja paruh waktu di sebuah hotel, menjadi petugas kebersihan, hingga pengantar makanan.

“Anehnya, saat-saat tersibuk itulah saya menemukan passion saya, yaitu menjadi videographer,” kata Abdul.

Demi mendalami passion-nya tersebut, Abdul pun mengikuti teater dan film berjudul Menunggu Godog dan juga beberapa pementasan naskah besar lainnya.

Bakat seninya itu pun ia salurkan dalam dunia videografi. Perpaduan dunia peran, bahasa, dan komposisi warna pada dunia videografi membuatnya peka terhadap estetika. Terbukti, ia dipanggil ke berbagai proyek internasional, salah satunya menjadi videografer Miss Earth Australia.

“Aku memang tipikal orang yang suka menantang diri sendiri dan tidak pernah ragu untuk mencoba berbagai hal. Gagal nggak masalah, yang penting aku sudah berani ambil risiko,” katanya.

Dengan kegigihannya tersebut, ia pun melatih diri untuk tetap fokus menyelesaikan setiap tugas satu persatu. Meski dalam perjalannya Abdul harus pusing dengan biaya kuliah yang tinggi sampai pernah ditipu temannya, ia tetap berusaha agar terus berkembang dan baik ke siapapun.

Kini, Abdul Gafur yang masih berada di Sydney, sedang sibuk menggarap web series bersama sejumlah selebgram Indonesia sebagai executive producer. Ia pun mengikuti kegiatan sosial dengan bersama Ketua Mualaf Center Indonesia, Koh Steven. (R-3)