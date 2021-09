Pencinta Kuliner, Siap-Siap Santap di Jakarta Kulinary Edition

JAKARTA Kulinary Edition merupakan festival kuliner yang menjadi salah satu program belanja yang diselenggarakan mal Kuningan City, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian acara tersebut, pihak penyelenggara menghadirkan berbagai promo kuliner dengan tawaran harga terjangkau.



Terbagi dalam dua edisi, Jakarta Kulinary Edition sudah memulai programnya sejak 10 September dan akan berakhir hingga 31 Oktober. Mulai dari Foodeals, yang mengajak pengunjung mal untuk melakukan transaksi minimal Rp100 ribu di gerai makan dan minum dan bakal mendapat kupon undian dengan cara penukaran struk.



All You Can Treats (20-26 September), memberikan tawaran gratis satu menu di gerai makan dan minum yang turut berpartisipasi setelah melakukan transaksi minimal Rp50 ribu, dan 30 Under 30K (setiap tanggal 30 di September dan Oktober). Di program itu, pengunjung bisa mendapat promo harga Rp30 ribu di seluruh gerai makan dan minum.



“Mengadopsi kesuksesan program kuliner sebelumnya, Kuningan City Mall kembali menggelar konsep kuliner menarik dengan tujuan ingin merangkul dan mengundang para pencinta kuliner lainnya untuk dapat menikmati kemeriahan Jakarta Kulinary Edition ini,” ungkap Center Director mal Kuningan City Christopher Hardja dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis, (16/9).



“Untuk itu, kami mengajak pengunjung untuk menikmati era baru kulineran ini dengan partisipasi dalam program undian berhadiah hingga menyaksikan program Instagram Live kami,” tambahnya. Pada edisi kedua Jakarta Kulinary Edition ini beberapa tawaran yang dihadirkan adalah ragam makanan pedas, kopi, dan makanan penutup (M-1).