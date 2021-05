The Weeknd Dominasi Billboard Music Awards 2021

ABEL Tesfaye atau The Weeknd, menjadi musisi yang mendominasi di Billboard Music Awards 2021. Ia didapuk sebagai Top Male Artist. Dengan Taylor Swift dan BTS dinobatkan untuk kategori Top Female Artist dan Top Duo/Group.

“Saya ingin berterima kasih kepada para nomine - ini tahun yang kelam, dan kalian membawa cahaya dan membawa kita keluar dengan musik, kejeniusan, dan kecemerlangan kalian. Anda berhak mendapatkan penghargaan ini sama seperti saya…” kata The Weeknd dalam pidato kemenangannya yang disiarkan NBC, Senin (24/5).

Billboard Music Awards 2021 yang berlangsung di Microsoft Theater Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Finalis dan pemenang di Billboard Music Awards didasarkan pada interaksi fan dengan musik. Billboard dan mitra pengumpul datanya melacak termasuk penjualan album dan lagu digital, jumlah streaming, pemutaran radio, dan keterlibatan di media sosial.

Penghargaan tahun ini, didasarkan pada periode tangga lagu 21 Maret 2020 hingga 3 April 2021. Kategori yang dipilih oleh para fan tahun ini termasuk top social artist dan top collaboration.

The Weeknd membawa pulang tujuh piala termasuk Top R&B Male Artist, Top Hot 100 Artist, dan Top R&B Album (After Hours). Single Blinding Lights mempersembahkan tiga piala (Top Hot 100 Song Presented by Rockstar, Top Radio Song, dan Top R&B Song).

Sementara itu, grup idol Korea BTS mendapat empat piala. Selain Top Duo/Group, mereka juga mendapat penghargaan sebagai Top Song Sales Artist, Top Selling Song (Dynamite), dan berdasar voting fan sebagai Top Social Artist. (M-1)