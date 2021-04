Lagi, Karya Sutradara Asia Jadi Film Terbaik Oscar

CHLOE Zhao sukses menyandingkan piala sutradara terbaik dengan film terbaik di Piala Oscar tahun ini. Rekornya pun menjadi ganda karena menjadi sutradara Asia perempuan pertama yang berhasil di dua kategori itu.

Zhao, perempuan kelahiran Beijing, Tiongkok ini juga meneruskan jejak perempuan sutradara AS Kathryn Bigelow, yang sama-sama mengawinkan piala sutradara dan film terbaik pada Oscar 2010 lewat film The Hurt Locker. Film arahan Zhao, Nomadland, menyingkirkan The Father, Sound of Metal, The Trial of The Chicago 7, Judas and The Black Messiah, Mank, Minari, dan Promising Young Woman.

Tahun lalu, orang Asia juga berjaya di dua kategori itu lewat Bong Joon-Ho (Korsel) yang memenangi Film Terbaik dan Sutradara Terbaik lewat Parasite. Bedanya, film tersebut seluruhnya menggunakan pemain Asia.

Academy Awards ke-93 ini digelar dari dua tempat di Los Angeles, Dolby Theater dan stasiun kereta Union Station. Selain itu juga terdapat 20 tempat penyelenggaraan di luar Amerika Serikat yang akan terhubung dengan jaringan satelit.

Penyelenggaraan Oscar yang telah mundur dua bulan dari jadwal awal, ini tidak digelar dengan format virtual (zoom) sebagaimana beberapa ajang film yang lebih dulu tahun ini. Penyelenggara berpendapat penyelenggaraan secara virtual ataupun hibrid (campuran langsung dan virtual) akan menghilangkan pengalaman luar biasa yang dapat dirasakan para nomine.

Untuk menjamin keamanan, penyelenggara Oscar menjanjikan penerapan prokes super ketat, termasuk dengan jumlah maksimal 170 orang di tempat acara utama dan diterapkan sistem rotasi keberadaan orang. Meski begitu, penyelenggaraan di Union Station menggunakan konsep produksi film sehingga tamu diperkenankan mencopot masker saat disorot kamera. (M-1)