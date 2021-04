Christina Aguilera Jatuh Cinta Lagi kepada Musik

Penyanyi Christina Aguilera baru-baru ini mengungkapkan masa-masa sulit yang sempat ia alami saat menjadi bintang cilik.

Aguilera mengawali kariernya sejak usia 7 tahun. Pada usia 9, ia mengikuti kontes 'Star Search'. Beberapa tahun setelahnya, perempuan yang kini berusia 40 tahun tersebut bergabung dalam "The All New Mickey Mouse Club" bersama Justin Timberlake dan Britney Spears.

Sebagai artis cilik saat itu, ia harus selalu bekerja keras untuk membuktikan dirinya di tengah lingkungan yang terus membandingkan ia dengan rekan-rekan artis sebayanya.

"Kerja keras saya mendapat pujian, tapi saya pikir kita semua memahami bahwa memiliki momen untuk merefleksikan diri dan bernafas sangat penting. Saya telah bekerja sejak saya berusia 7 tahun. Ketika saya tidak bekerja, ada banyak hal yang harus dilakukan. rasa bersalah yang saya rasakan. Itu telah tertanam dalam diri saya sejak saya masih kecil — Anda dipermalukan jika Anda tidak ingin mengikutinya. Sebagai seorang anak [penghibur], Anda semua diadu satu sama lain, dan anak-anak lain semua tentang kesibukan itu juga. Ini ruang yang aneh untuk tumbuh," tutur Aguilera yang popularitasnya meroket sejak melepas singel Reflection.

Ibu dua anak itu menambahkan, ia memanfaatkan 'waktu senggang' yang timbul dari masa pandemi covid-19 untuk memperkuat ikatan dengan anak-anaknya, sekaligus meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan telah menemukan jati diri kembali dan bahkan, jatuh cinta lagi kepada dunia musik, yang ia anggap sebagai hal menakjubkan dengan mengingat nyaris seluruh hidupnya ia curahkan untuk kariernya di musik. Saat ini, Aguilera tengah menyiapkan dua album secara paralel. Satu album berbahasa Inggris, dan satunya lagi berbahasa Spanyol, yang ia sebut, sudah terlambat 20 tahun. (Foxnews.com/M-2)