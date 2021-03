Duo Komposer Reznor & Ross Sukses di Nominasi Oscar

KERJASAMA Trent Reznor dan Atticus Ross terbukti sangat klop. Di nominasi Oscar 2021, dua proyek kolaborasi mereka sama-sama meraih nominasi.

Reznor dan Ross meraih dua nominasi untuk kategori Original Score (musik latar) lewat film animasi Soul dan film Mank. Dalam sepanjang sejarah film, seorang komposer mendapatkan dua nominasi Academy Award sudah beberapa terjadi. Terakhir yang melakukannya adalah Alexandre Desplat, yang dinominasikan pada Oscar 2014 untuk The Imitation Game dan The Grand Budapest Hotel. Desplat menang lewat film The Grand Budapest arahan Wes Anderson.

Namun, kesuksesan duo komposer adalah hal jarang. Hal itu pernah terjadi pada Oscar 1943, yakni lewat kerja bareng Edward Plumb dan Paul Smith. Mereka memperoleh dua nominasi scoring pada tahun 1943, untuk film Saludos Amigos dan Victory Through Air Power. Namun kedua film itu masuk dalam kategori terpisah, yakni Music Score of a Dramatic or Comedy Picture, dan Scoring of a Musical Picture.

Di era modern, ketika nominasi scoring diringkas menjadi satu kategori, hanya Reznor dan Ross yang dinominasikan sebagai duo untuk dua film berbeda, dalam tahun yang sama. Di film animasi Soul, Reznor dan Ross berbagi nominasi dengan Jon Batiste.

Reznor dan Ross berada di puncak kesuksesan saat ini. Sebelumnya, mereka membawa piala Emmy lewat musik yang mereka garap untuk miniseries Watchmen. Pada musim penghargaan kali ini, mereka juga sudah membawa piala Golden Globe untuk Soul. Dan mendapat tambahannya dari Critics Choice Awards, dan Society of Composers & Lyricists (SCL). Mereka masih mengantongi nominasi dari BAFTA. Sementara, lewat Mank, mereka baru dapat satu di SCL Awards.