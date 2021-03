'Mank' Memimpin Nominasi Oscar Tahun ini

MANK, film besutan David Fincher memimpin nominasi Oscar tahun ini untuk 10 kategori, di antaranya Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Film produksi Netflix ini mengisahkan perjalanan penulis naskah film Citizen Kane yang dirilis pada tahun 1941, Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman). Ia meminta orang-orang di sekitarnya mulai memanggilnya dengan sebutan Mank.

Film berlatar belakang Hollywood di tahun 1930 ini melalui sudut pandang seorang Mank yang menjadi pecandu alkohol tetapi ia harus menyelesaikan naskah Citizen Kane.

Dalam pengumuman nominee, Senin (15/3), film lain yang berada di urutan kedua dengan enam nominasi adalah drama imigran Korea-Amerika Minari, lalu film yang tentang demensia mengerikan The Father yang dibintangi mantan peraih Oscar, Anthony Hopkins, serta Sound of Metal, film yang berkisah tentang seorang drummer rock yang kehilangan pendengarannya.

Film lainnya yang juga menerima enam nominasi masing-masing termasuk film jalan AS, Nomadland serta drama ruang sidang anti-Perang Vietnam The Trial of the Chicago 7.

Ajang Piala Oscar tahun ini akan digelar 25 April mendatang. (AFP/M-4)