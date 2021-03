Ini lo Desain T-Shirt Novelis Haruki Murakami untuk Uniqlo

Jika Anda punya selera berpakaian seperti novelis terkenal Haruki Murakami, lemari pakaian Anda kemungkinan besar terdiri dari celana jins sederhana, sweater, dan kaus oblong yang Anda pakai berulang kali meskipun Anda juga memiliki pakaian lain.

Tidak ada yang salah dengan berpegang teguh pada hal-hal mendasar dalam hal mode, tetapi bahkan pencinta sastra yang paling minimalis pun tampaknya akan tergoda untuk menyediakan ruang di lemari mereka untuk lini pakaian terbaru Uniqlo -sebuah kolaborasi dengan Murakami sendiri.

Ada total delapan kaos grafis yang terinspirasi oleh karya sastra novelis dan kecintaan pada musik. Kaos 'Norwegian Wood' adalah yang paling sederhana dengan hanya nama penulis dan judul buku di bagian depan dengan font bergaya, sementara atasan lain punya desain lebih rumit.

Atasan biru tua yang terinspirasi oleh 'Kafka on the Shore' menampilkan siluet burung dengan kutipan dari novel dalam bahasa Jepang, sedangkan kaos '1Q89' dapat memicu introspeksi saat memakainya di depan cermin.

Ada juga dua desain yang mereferensikan proyek radio penulis yang sedang berlangsung, Radio Murakami, serta bukunya tahun 2001 dengan judul yang sama. Bagian atas putih menampilkan ilustrasi kucing yang sama di meja tulis yang digunakan untuk mengiklankan siaran langsung radio FM Tokyo penulis, sedangkan kaus kedua berwarna hitam mencantumkan kutipan di bagian belakang dari pria itu sendiri: "Bagi saya, trik menulis novel, atau harus saya sebut elemen, itu sama dengan musik. Pertama, harus ada ritme. Maka Anda membutuhkan harmoni. Dan improvisasi. Ketiga elemen ini sangat penting bagi saya. "

Semua T-shirt akan tersedia dengan harga ¥ 1.500 (sekitar Rp200 ribu) mulai 8 Maret di Jepang. Perhatikan bahwa beberapa gerai Uniqlo mungkin menyimpan koleksinya di akhir bulan. Mudah-mudahan saja koleksi edisi Murakami ini hadir juga di Indonesia. (Timeout/M-2)