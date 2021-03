Netflix Dominasi Kategori Serial TV di Ajang Golden Globe

THE Crown menang banyak di ajang Golden Globe 2021. Serial tv produksi Netflix ini menyapu bersih dari semua nominasi yang diraihnya. Malah, dalam satu nominasi terdapat doble nominee. Seperti halnya untuk kategori aktris terbaik, dan aktris pendukung terbaik.

Dari 20 nominasi pada kategori televisi yang diraih Netflix pada ajang Golden Globe ke-78 ini, berhasil membawa enam kemenangan. The Crown menjadi penyumbang terbanyak dengan empat kemenangan. Series drama terbaik, aktris terbaik, aktor terbaik, dan aktris pendukung terbaik. Hanya Olivia Colman dan Helena Bonham Carter yang tidak bawa piala, tetapi keduanya sudah diwakili Emma Corrin dan Gillian Anderson, yang sama-sama bersaing di masing-masing kategori.

Dua kemenangan lagi, diraih dari series permainan catur The Queen’s Gambit. Series ini dinobatkan sebagai mini-series terbaik, dan Anya Taylor-Joy menjadi aktris terbaik.

Sementara itu, sisa dari nomine lain sebenarnya juga berasal dari produksi Netflix. Misalnya untuk kategori series drama, The Crown bersaing dengan dua produksi Netflix lain, Ozark dan Ratched. Begitu juga pada sub kategori pemeranannya. Pada kategori mini-series, The Queen’s Gambit bersaing dengan Unorthodox, yang juga menempatkan pemerannya Shira Haas bersaing dengan Joy sebagai aktris terbaik.

HBO, terlihat tidak mampu menandingi keperkasaan perolehan nominasi Netflix, juga piala yang dibawa. Hanya mampu diselamatkan satu piala, dari tujuh nominasi HBO. Mark Ruffalo membawa piala Golden Globs atas perannya di I Know This Much Is True. Sama seperti HBO, beberapa streamer lain juga tidak bisa bawa piala dalam jumlah banyak. Amazon berhasil diselamatkan John Boyega atas perannya di Small Axe, dan Apple TV+ berterima kasih pada Jason Sudeikis yang sudah membawa piala perdana bagi streamer baru ini, atas peran Sudeikis di Ted Lasso.

Schitt’s Creek, yang menyapu bersih di Emmy tahun lalu membawa dua Golden Globe untuk Pop TV. Beberapa streamer maupun stasiun tv seperti Hulu, Disney+, BBC, AS, AMC, juga NBC, nihil. (M-4)