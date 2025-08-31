Kopiastory dan Piastory Resmi Hadir di KHAS Tugu Hotel, Wujud WIKA Realty Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Sekaligus Tingkatkan Layanan Tamu

Grand Opening Piastory dan Kopiastory pada Sabtu (30/08) di Ballroom Hotel KHAS Tugu, Yogyakarta.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka mendukung pengembangan UMKM lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi tamu dalam memperoleh oleh-oleh khas Yogyakarta, Hotel KHAS Tugu yang berada di bawah naungan PT Wijaya Karya Realty (“WIKA Realty”) resmi menggelar Grand Opening Piastory dan Kopiastory pada Sabtu (30/08) di Ballroom Hotel KHAS Tugu, Yogyakarta. Acara ini turut dihadiri oleh Fery Safaria, President Director WIKA Realty, R. Sigit Pramana, Cluster General Manager KHAS Tugu Hotel dan KHAS Malioboro Hotel, serta Maulana Sofyan, Founder Piastory.

Dalam sambutannya, Fery Safaria menyampaikan bahwa hadirnya Piastory dan Kopiastory menjadi wujud nyata komitmen WIKA Realty dalam mendukung UMKM lokal sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi para tamu. “Kehadiran Piastory dan Kopiastory di KHAS Tugu Hotel tidak hanya memudahkan tamu memperoleh oleh-oleh khas Yogyakarta, tetapi juga mengajak mereka untuk turut berkontribusi mendukung produk karya UMKM dengan nilai sosial,” ujarnya.

Piastory lahir dari gagasan sederhana oleh-oleh itu bukan hanya makanan tapi juga cerita yang bisa dibawa pulang. Bermula dari semangat menghadirkan pengalaman belanja yang berbeda di yogyakarta,Piastory didirikan untuk menjadi titik kumpul berbagai oleh- oleh khas jogja. Maulana Sofyan menambahkan, “Piastory juga mengahadirkan Bakpia 378 hasil buatan warga binaan Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebagai wujud nyata kami dalam memberikan dampak sosial.Melalui kerja sama dengan KHAS Tugu dan WIKA Realty, kami percaya dapat menjangkau lebih banyak orang sekaligus memperkuat UMKM lokal sebagai bagian dari ekosistem pariwisata Yogyakarta.”

Kopiastory hadir dengan slogan Rasa Ingin Kembali, yang merepresentasikan dinamika kehidupan melalui beragam varian kopi. Sebagai inovasi produk baru hotel di bidang Food & Beverages, sejalan dengan itu, R. Sigit Pramana menegaskan bahwa kehadiran kedua brand ini semakin melengkapi pengalaman tamu di KHAS Tugu. “Kami ingin setiap tamu merasakan pengalaman lengkap, yakni menginap dengan nyaman, menikmati kuliner khas, sekaligus pulang membawa oleh-oleh yang sarat makna dengan hadirnya Piastory dan Kopiastory. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara sektor perhotelan dan UMKM lokal,” ungkapnya.

Melalui Grand Opening ini, KHAS Tugu berharap dapat memperkuat sinergi antara sektor perhotelan, UMKM, dan pariwisata lokal. Kehadiran Piastory dan Kopiastory diharapkan tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Yogyakarta.

Selanjutnya KHAS Tugu Hotel akan memberikan program spesial seperti diskon khusus tamu yang menginap, mencicipi bakpia gratis dan bisa membeli oleh – oleh karya UMKM lokal yang penuh cerita. Sehingga tamu tidak berlu menyita waktu , karena bisa melakukan One Stop Shopping hanya cukup berada di Hotel. Dan kedepannya ekspansi akan di lakukan di KHAS Malioboro Hotel , untuk mengakomodir wisatawan yang menginap area Malioboro. (RO)