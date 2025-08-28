Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim, Hotel berstandar Internasional  dengan Penawaran Kamar Terbatas Mulai dari Rp699.000

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
TERLETAK strategis di jantung Jakarta Pusat, Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim menawarkan kenyamanan dan keamanan bagi para tamu yang mencari akomodasi praktis dengan fasilitas lengkap. Lokasi hotel yang mudah dijangkau menjadikannya pilihan tepat baik untuk perjalanan bisnis maupun liburan singkat di ibu kota.
Kali ini, Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim menghadirkan promo kamar spesial yang sangat terbatas hanya untuk 10 pemesanan pertama di setiap hari nya. Dengan harga mulai dari Rp699.000 net per malam, para tamu sudah dapat menikmati menginap nyaman termasuk sarapan pagi.
Sebagai hotel yang dirancang untuk mendukung mobilitas para pebisnis dan profesional eksekutif, Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti:
Fitness Center yang buka 24 jam
Self-Service Laundry untuk Kenyamanan Tamu
Selain kenyamanan, lokasi Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim juga sangat dekat dengan pusat bisnis dan area perbelanjaan. Bagi Anda yang gemar berjalan kaki, hotel ini hanya berjarak 10 menit menuju Tanah Abang, 15 menit menuju Bundaran HI, serta 5 menit menuju Sarinah.
Jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Lakukan pemesanan dengan mudah melalui WhatsApp resmi hotel di nomer berikut:
+62 821-3000-7554. Ikuti juga akun media sosial Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim @holidayinnexpresswahidhasyim untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya. (RO/Z-10)
Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tujuh remaja yang diduga hendak tawuran di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Senen dan Kemayoran dengan menyita sejumlah barang bukti.
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
SEORANG perempuan diduga menjadi korban penjambretan di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kejadian itu pun terekam oleh kamera seseorang dan beredar di media sosial.
SEORANG WNA Tiongkok mengambil alih mobil milik polisi saat petugas sedang menangani mobil WNA tersebut yang terlibat kecelakaan di Jakarta Pusat (Jakpus).
