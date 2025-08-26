7 Gunung Dekat Surabaya yang Wajib Dikunjungi untuk Petualangan Seru

Gunung Penanggungan dekat Surabaya.(Antara)

SURABAYA, kota besar di Jawa Timur, tidak hanya terkenal dengan pusat bisnis dan kulinernya. Di sekitarnya, ada banyak gunung dekat Surabaya yang menawarkan petualangan seru untuk pendaki pemula maupun berpengalaman. Berikut adalah tujuh gunung yang letaknya tak jauh dari Surabaya, cocok untuk liburan akhir pekan!

1. Gunung Penanggungan

Gunung Penanggungan terletak di Mojokerto dan Pasuruan, sekitar 50 km dari Surabaya. Dengan ketinggian 1.653 meter, gunung ini cocok untuk pendaki pemula. Jalur pendakiannya menawarkan pemandangan hijau dan situs purbakala yang menarik. Gunung Surabaya ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam dari kota.

Fakta Menarik Gunung Penanggungan

Banyak candi kecil peninggalan Hindu di sepanjang jalur.

Waktu pendakian sekitar 3-4 jam untuk pemula.

Pemandangan matahari terbit yang indah dari puncak.

2. Gunung Arjuno

Gunung Arjuno, dengan ketinggian 3.339 meter, terletak di perbatasan Malang dan Pasuruan, sekitar 2 jam dari Surabaya. Gunung ini menawarkan trek menantang dengan pemandangan hutan lebat dan udara sejuk. Cocok untuk kamu yang mencari petualangan di gunung dekat Surabaya.

Tips Mendaki Gunung Arjuno

Siapkan fisik karena jalur cukup panjang (8-10 jam).

Bawa jaket tebal untuk udara dingin di puncak.

Gunakan pemandu lokal untuk pendakian yang aman.

3. Gunung Welirang

Berlokasi di dekat Gunung Arjuno, Gunung Welirang (3.156 meter) adalah destinasi menarik lainnya. Gunung ini terkenal dengan kawah belerangnya yang unik. Jaraknya sekitar 60 km dari Surabaya, membuatnya salah satu gunung Surabaya yang populer di kalangan pendaki.

Keunikan Gunung Welirang

Kawah belerang aktif yang menarik untuk dieksplorasi.

Jalur pendakian yang bervariasi, dari mudah hingga menantang.

Pemandangan kota Malang dari ketinggian.

4. Gunung Bromo

Siapa yang tidak kenal Gunung Bromo? Terletak di Probolinggo, sekitar 3 jam dari Surabaya, gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter. Pemandangan matahari terbit dan lautan pasirnya menjadikan Bromo salah satu gunung dekat Surabaya yang wajib dikunjungi.

Alasan Mengunjungi Gunung Bromo

Pemandangan sunrise yang terkenal di seluruh dunia.

Akses mudah dengan jeep atau kuda.

Festival Yadnya Kasada yang unik.

5. Gunung Anjasmoro

Gunung Anjasmoro di Jombang, sekitar 80 km dari Surabaya, memiliki ketinggian 2.277 meter. Gunung ini menawarkan jalur pendakian yang cukup menantang dan pemandangan alam yang asri. Ini adalah pilihan tepat untuk penggemar gunung Surabaya yang ingin suasana tenang.

Apa yang Harus Dibawa ke Gunung Anjasmoro

Sepatu trekking yang nyaman.

Air minum yang cukup untuk perjalanan panjang.

Pakaian hangat untuk malam hari di gunung.

6. Gunung Panderman

Gunung Panderman di Batu, sekitar 2 jam dari Surabaya, memiliki ketinggian 2.045 meter. Gunung ini cocok untuk pendaki pemula yang ingin mencoba petualangan di gunung dekat Surabaya. Jalurnya relatif mudah dengan pemandangan kota Batu yang indah.

Keunggulan Gunung Panderman

Jalur pendakian singkat, sekitar 2-3 jam.

Pemandangan malam kota Batu yang memukau.

Banyak spot foto untuk penggemar media sosial.

7. Gunung Baung

Gunung Baung di Pasuruan, sekitar 1,5 jam dari Surabaya, memiliki ketinggian 1.222 meter. Gunung ini dikenal dengan hutan pinus dan udara sejuknya. Sebagai salah satu gunung Surabaya, Baung cocok untuk pendakian santai atau camping.

Kenapa Memilih Gunung Baung?

Hutan pinus yang indah untuk foto.

Jalur pendakian mudah, cocok untuk keluarga.

Lokasi camping yang nyaman di kaki gunung.

Kesimpulan

Tujuh gunung dekat Surabaya ini menawarkan berbagai pengalaman, dari pendakian ringan hingga petualangan menantang. Mulai dari Gunung Penanggungan yang penuh sejarah hingga Gunung Bromo yang ikonik, semua bisa dijangkau dalam beberapa jam dari Surabaya. Rencanakan liburanmu sekarang dan nikmati keindahan alam Jawa Timur!