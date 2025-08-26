Obsidian Gelar Workshop Sensori Kopi di Semarang

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
OBSIDIAN Specialty Coffee & Eatery yang berlokasi di lobby Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang menggelar workshop kolaborasi bersama Strada Coffee bertajuk “The Art of Sense: Aroma and Sensory Coffee Experience”, Sabtu (23/8).
Kegiatan ini diikuti 21 peserta, melebihi target awal 20 orang. Mereka mendapatkan pelatihan kepekaan indra penciuman dan perasa untuk mengevaluasi kualitas, cita rasa, serta aroma kopi melalui teknik cupping profesional. Peserta juga dikenalkan pada berbagai karakteristik kopi seperti keasaman, rasa manis, body, dan aftertaste, dengan dukungan peraga berupa buah, jus, dan bunga.
Workshop tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-4 Metro Park View Hotel bertema “Fourward Together”. Tema ini menekankan semangat kolaborasi dan pengembangan bersama komunitas pecinta kopi, barista, hingga roaster.
“Ini merupakan kolaborasi pertama Obsidian dengan Strada Coffee. Antusiasme peserta sangat tinggi, dan kami akan rutin menghadirkan workshop lainnya, mulai dari matcha, barista for kids, hingga cooking class,” ujar Mellysa, Restaurant Manager Obsidian Specialty Coffee & Eatery.
Informasi kegiatan selanjutnya dapat diperoleh melalui akun Instagram @obsidiancafesemarang atau nomor resmi 0813 2923 8442. (Z-10)
