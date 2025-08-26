Road to Give Bandung 2025 Digelar di Balai Kota, Ajak Warga Berlari untuk Donasi

Road to Give Bandung 2025.(Dok. Marriot)

Jaringan Marriott International di Bandung kembali menggelar ajang amal tahunan Road to Give Bandung 2025 pada Minggu, 5 Oktober 2025. Memasuki tahun ke-11, kegiatan yang diinisiasi Marriott Business Council Bandung ini akan menghadirkan konsep baru dengan penyelenggaraan terpusat di Balai Kota Bandung.

Sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing properti Marriott. Tahun ini, penyatuan lokasi dipilih untuk menciptakan semangat kebersamaan yang lebih besar.

“Road To Give bukan sekadar langkah kaki, tapi langkah hati. Tahun 2025 ini, kita tidak hanya berlari untuk kesehatan, tapi juga untuk harapan, solidaritas, dan perubahan nyata bagi komunitas yang kita cintai,” ujar Sebastian Suanda, Ketua Panitia Road to Give Bandung 2025 sekaligus Hotel Manager Moxy Bandung.

Dua Kategori Lari dan Paket Donasi

Ajang ini menghadirkan dua kategori lari:

5K dengan biaya pendaftaran Rp 325.000

10K dengan biaya pendaftaran Rp 375.000

Peserta akan memperoleh jersey, nomor BIB, medali, sekaligus turut berdonasi. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada dua organisasi: Solar Chapter, yang menyediakan akses air bersih di Desa Tublopo, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, serta Solve Education, yang berfokus pada akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Libatkan Komunitas dan Hotel Jaringan Marriott

Menjelang acara utama, sejumlah kegiatan pra-event akan digelar bersama komunitas lari dan hotel dalam jaringan Marriott International Cluster Bandung, termasuk Sheraton Bandung Hotel & Towers, Courtyard by Marriott Bandung Dago, Four Points by Sheraton Bandung, dan Moxy Bandung.

Informasi Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman www.racewoxx.com

atau dengan menghubungi +62 823-2045-8469 (Registration Support). (Z-10)