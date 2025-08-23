ibis Styles Serpong BSD City Luncurkan “Bite, Sip, Chill Brunch”, Nikmati Sensasi Brunch Buffet Setiap Sabtu

ibis Styles Serpong BSD City Luncurkan “Bite, Sip, Chill Brunch”.(Dok. Istimewa)

ibis Styles Serpong BSD City hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025, meluncurkan “Bite, Sip, Chill Brunch”. Dengan harga hanya Rp288.000 nett per orang Anda sudah bisa menikmati all you can eat.

Sebuah pengalaman brunch buffet ini, dapat dinikmati setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 – 15.00 WIB di Streats Restaurant. Para tamu dapat menikmati sajian buffet lengkap mulai dari starters & appetizers, berbagai pilihan live cooking stations, hingga chef’s selection main course buffet yang menghadirkan beragam hidangan internasional dan khas Nusantara.

Pilihan menu yang ditawarkan antara lain salad segar, cold cuts, international cheese, zuppa soup, pasta & gourmet sausages, roasted lamb, rosemary roasted chicken, dimsum, sushi, pizza, artisan bread, hingga aneka dessert lokal maupun internasional.

Tidak hanya sekadar menikmati hidangan, tamu juga akan dihibur dengan live acoustic music yang menambah suasana santai di akhir pekan. Anak-anak usia 0–12 tahun dapat ikut serta secara gratis, sementara seluruh tamu memperoleh akses bebas ke kolam renang serta kesempatan untuk bergabung dalam berbagai kids & family activities yang dirancang untuk menciptakan momen berkesan bersama keluarga maupun sahabat.

“Kami ingin menghadirkan sebuah pengalaman brunch yang berbeda – tidak hanya menyajikan makanan lezat dengan variasi internasional dan lokal, namun juga memberikan suasana hangat, penuh kebersamaan, dan menyenangkan bagi keluarga serta teman,” ujar Zainul Bahar, General Manager di sela acara launching.

Sebagai penawaran spesial, ibis Styles Serpong BSD City menghadirkan promo Buy 4 Get 5, sehingga semakin seru untuk datang beramai-ramai bersama keluarga atau komunitas.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, tamu dapat menghubungi 021 50 977 677 atau WhatsApp 0888 7977 679, atau dapat langsung datang di hari Sabtu ke hotel ibis Styles Serpong BSD City, Kavling Taman Kota Barat Lot II No. 9, Kab. Tangerang, Banten 15345. (RO)