Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Raih Hasil Memuaskan dalam Audit HACCP

Novotel suits yogyakarta malioboro.(Dok. Novotel)

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro berhasil meraih hasil yang memuaskan dalam audit Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Audit ini merupakan standar internasional yang berfokus pada keamanan pangan dan dilakukan secara rutin setiap tahun.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen hotel dalam menjaga standar kualitas dan keamanan makanan serta minuman (food and beverages) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi tamu.

Komitmen pada Standar Internasional

Audit HACCP mencakup seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan. Hasil positif yang diraih menunjukkan bahwa Novotel Suites Yogyakarta Malioboro mampu memenuhi prosedur ketat sesuai standar global sehingga seluruh sajian hotel aman dikonsumsi.

Baca juga : Kolaborasi Bekelanjutan untuk Tingkatkan Kualitas Produk Olahan

General Manager Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Novi Soesanto, menyampaikan:

“Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi tim kami dalam memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada tamu tidak hanya lezat, tetapi juga sesuai dengan standar internasional. Komitmen ini sejalan dengan upaya kami untuk memberikan pengalaman menginap terbaik bagi para tamu.”

Peran Tim dan Budaya Kerja

Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh tim hotel. Mulai dari menjaga kebersihan area kerja, mengelola bahan baku, hingga penyajian akhir, semuanya dijalankan secara konsisten. Dukungan fasilitas penunjang seperti pengecekan loker karyawan dan layanan laundry turut memastikan standar kebersihan tetap terjaga.

Budaya kerja di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro menempatkan kepuasan dan pengalaman tamu sebagai prioritas utama. Keberhasilan audit HACCP tahun ini semakin menegaskan posisi hotel sebagai pilihan wisatawan domestik maupun internasional yang mencari hidangan higienis, berkualitas, dan sesuai standar global.

Sejalan dengan Standar Accor Global

Selain sebagai bentuk tanggung jawab kepada tamu, keberhasilan ini juga selaras dengan standar internasional Accor Hotels yang diterapkan di seluruh dunia. Ke depan, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro akan terus melakukan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta kenyamanan tamu.