HUT RI ke-80, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Hadirkan Paket Menginap Lengkap

Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada hadirkan paket menginap spesial kemerdekaan(Doc Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada)

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan penawaran spesial kemerdekaan, ideal bagi keluarga yang ingin menikmati momen kebersamaan di akhir pekan selama bulan Agustus ini.

Terletak strategis di pusat kota Jakarta dan mengusung konsep hotel yang ramah anak dan keluarga, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menawarkan paket menginap mulai dari Rp988.000 nett/malam sudah termasuk menginap di kamar tipe standard seluas 40sqm dan gratis sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak anak usia dibawah 12 tahun.

Tidak hanya itu, tamu juga dapat menikmati Pesta Kuliner Kemerdekaan di Teras Gajah Mada, lantai 8 yang menyuguhkan hidangan khas Nusantara yang hanya ekslusif hadir setiap weekend selama bulan Agustus.

Aneka hidangan mulai dari Nasi Liwet, Nasi Tumpeng Merah Putih, Pempek Juang Gajah Mada, Es Selendang Pusaka Ibu Pertiwi dan masih banyak lagi hanya mulai dari 35.000-an saja.

Dengan lokasi yang dekat dengan berbagai destinasi wisata ikonik Jakarta seperti Monas, Kota Tua, Chinatown, dan Ancol, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi para tamu yang ingin menginap di hotel Gajah Mada Jakarta.

Hotel ini juga memiliki fasilitas berbintang seperti fitness center, paket meeting hotel, kolam renang dengan pemandangan infinity, kolam renang untuk anak, area kids corner dan akses langsung ke Mall Citywalk Gajah Mada.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemesanan kamar dapat langsung diakses melalui Instagram @holidayinnsuites.jakarta , WhatsApp 081-7679-6800, ataupun situs website resmi Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada hijakartagajahmada.com dan direct booking. (Adv)