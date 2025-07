Burj Al Arab: Hotel Bintang 7 di Dubai yang Mewah dan Ikonik

Ilustrasi(AFP)

Burj Al Arab, sering disebut sebagai hotel bintang 7 di Dubai, adalah simbol kemewahan dan keindahan di Uni Emirat Arab. Terletak di pulau buatan di Pantai Jumeirah, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang tak tertandingi. Dengan desain menyerupai layar kapal, Burj Al Arab bukan hanya tempat menginap, tapi juga destinasi wisata dunia. Yuk, kenali lebih dalam fasilitas dan tarif hotel ikonik ini!

Mengapa Burj Al Arab Disebut Hotel Bintang 7 di Dubai?

Meskipun peringkat hotel resmi hanya sampai bintang 5, Burj Al Arab mendapat julukan "bintang 7" dari seorang jurnalis Eropa yang terpukau oleh kemewahannya. Dengan tinggi 321 meter, hotel ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Interiornya dihiasi emas 24 karat, kristal Swarovski, dan perabotan mewah, menjadikannya unik di antara hotel bintang 7 di Dubai.

Fasilitas Mewah di Burj Al Arab

Burj Al Arab menawarkan berbagai fasilitas kelas dunia yang membuat pengunjung merasa seperti bangsawan. Berikut adalah beberapa fasilitas unggulan:

Restoran Mewah: Hotel ini memiliki 8 restoran, seperti Al Muntaha dengan pemandangan Teluk Arab dan Outlaw's dengan akuarium besar. Menu ramah Muslim juga tersedia.

Suite Dupleks: Semua kamar adalah suite dua lantai, dilengkapi iPad berlapis emas, TV plasma 42 inci, dan pelayan pribadi 24 jam.

Talise Spa: Spa mewah dengan kolam tak bertepi, sauna, dan ruang perawatan dengan pemandangan laut.

Kolam Renang dan Pantai: Tersedia 2 kolam outdoor, 2 kolam indoor, dan akses ke Summersalt Beach Club eksklusif.

Helipad dan Aktivitas: Helipad di lantai 28 untuk tur udara, lapangan tenis, dan akses ke Wild Wadi Waterpark.

Fasilitas ini menjadikan Burj Al Arab pilihan utama bagi mereka yang mencari pengalaman hotel bintang 7 di Dubai yang tak terlupakan.

Tarif Menginap di Burj Al Arab

Tarif menginap di hotel bintang 7 di Dubai ini bervariasi tergantung musim dan tipe kamar. Untuk kamar Deluxe One Bedroom Suite (170 m²), harga mulai dari Rp19 juta per malam saat musim sepi. Pada musim ramai, tarif bisa mencapai Rp200 juta per malam untuk suite termewah. Harga ini mencakup fasilitas eksklusif seperti antar-jemput dengan Rolls-Royce atau helikopter. Untuk harga terbaik, pesanlah pada hari Selasa atau Rabu saat musim sepi.

Tips Menginap Hemat di Burj Al Arab

Meski terkenal mahal, Anda bisa menghemat dengan:

Menginap saat musim sepi (biasanya Mei-September) untuk tarif lebih rendah. Memesan melalui situs seperti Booking.com atau KAYAK untuk promo. Memilih paket yang mencakup makan malam atau akses spa.

Dengan perencanaan, Anda bisa merasakan kemewahan hotel bintang 7 di Dubai tanpa menguras dompet.

Kenapa Harus Menginap di Burj Al Arab?

Burj Al Arab bukan sekadar hotel, tetapi pengalaman hidup. Dari arsitektur ikonis hingga pelayanan kelas dunia, hotel ini menawarkan sesuatu yang sulit ditemukan di tempat lain. Cocok untuk liburan romantis, bulan madu, atau sekadar memanjakan diri, Burj Al Arab adalah destinasi impian. Jadi, kapan Anda akan mengunjungi hotel bintang 7 di Dubai ini? (Z-2)