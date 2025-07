Nikmati Pesona Budaya dengan Promo 'Malioboro Portrait' dari Novotel Suites Yogyakarta Malioboro

Promo 'Malioboro Portrait'(Dok. Novotel )

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro mempersembahkan promo terbaru bertajuk "Malioboro Portrait", sebuah paket menginap tematik yang menggabungkan kenyamanan akomodasi dengan pengalaman budaya yang autentik. Promo spesial ini dirancang untuk menawarkan pengalaman unik kepada tamu hotel yang ingin mengeksplorasi kekayaan budaya Yogyakarta melalui sesi fotografi eksklusif.

Dalam paket ini, para tamu berkesempatan menjalani sesi foto yang tak terlupakan di spot ikonik Jalan Malioboro sambil mengenakan pakaian adat Jawa yang anggun. Momen istimewa ini diabadikan secara artistik oleh fotografer profesional Malioboro, memastikan setiap kenangan terpahat secara sempurna.

“Kami sangat antusias memperkenalkan paket ‘Malioboro Portrait’. Ini kesempatan langka bagi para tamu untuk merasakan secara langsung keindahan budaya Yogyakarta, serta mendukung komunitas lokal dan seniman fotografi yang berbakat," ungkap Akhmad Farikin, Assistant Director of Sales Novotel Suites Yogyakarta Malioboro.

Promo "Malioboro Portrait" ditawarkan mulai dari IDR 1.200.000++ per malam, termasuk sarapan untuk dua orang serta sesi foto eksklusif di Malioboro. Tersedia diskon istimewa sebesar 10% untuk harga publik. Lebih menarik lagi, anggota ALL (Accor Live Limitless) mendapatkan tambahan diskon 5%, menjadikan total diskon 14,5%, sedangkan anggota Accor Plus mendapatkan tambahan diskon lagi sebesar 10%.

Promo ini tersedia untuk periode pemesanan dan menginap mulai tanggal 1 Juli hingga 18 Desember 2025. Pemesanan paket dapat dilakukan dengan mudah melalui situs web resmi ALL.com dengan memilih opsi "Cultural Getaway".

Melalui inisiatif ini, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro tidak hanya memperkaya pengalaman liburan tamu, tetapi juga turut melestarikan warisan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa di Yogyakarta. Dengan bergabung dalam program loyalitas ALL secara gratis di bit.ly/ALL-NSYM, para tamu dapat menikmati manfaat tambahan yang menarik.

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro mengundang Anda untuk merasakan sendiri daya tarik budaya Yogyakarta melalui "Malioboro Portrait"—sebuah pengalaman staycation yang berkesan sekaligus mendukung komunitas kreatif lokal. (RO/Z-10)