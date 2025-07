10 Penginapan Murah di Bogor di Bawah Rp100 Ribu yang Nyaman

Penginapan murah di Bogor dibawah 100 ribu(Freepik)

LIBURAN ke Bogor tidak harus mahal! Ada banyak penginapan murah di Bogor di bawah 100 ribu yang nyaman dan strategis. Cocok untuk backpacker, pelancong hemat, atau sekadar staycation singkat. Berikut adalah daftar 10 penginapan terbaik dengan harga terjangkau, fasilitas memadai, dan lokasi dekat tempat wisata. Yuk, simak!

1. Rumah Kuning Syariah

Rumah Kuning Syariah menawarkan kamar bersih dengan harga mulai dari Rp 90.000 per malam. Lokasinya di Jl Sejahtera No 35 Komplek Kedung Badak Baru Kelurahan, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, sangat strategis. Penginapan ini menyediakan AC, WiFi, dan kamar mandi dalam. Cocok untuk traveler yang mencari penginapan murah di Bogor di bawah 100 ribu dengan nuansa syariah.

2. Gio Guesthouse

Dengan tarif mulai Rp 95.000, Gio Guesthouse di Jalan Riau No. 59, Baranangsiang, menawarkan kamar sederhana namun nyaman. Fasilitasnya termasuk WiFi, TV, dan kamar mandi dengan air panas. Dekat dengan Botani Square dan Alun-alun Bogor, penginapan ini ideal untuk liburan hemat.

3. Bee Guest House

Bee Guest House, terletak di Jalan Riau No. 4, Bogor Timur, hanya 50 meter dari Masjid Raya Bogor. Harga kamar mulai dari Rp 98.000 per malam. Fasilitas seperti WiFi, air panas, dan AC tersedia. Lokasinya yang strategis membuatnya jadi pilihan favorit untuk penginapan murah di Bogor di bawah 100 ribu.

4. Rion Hostel Bogor

Rion Hostel di Jalan Riau No. 4 menawarkan kamar dormitory dengan harga mulai Rp 85.000 per malam. Cocok untuk backpacker, hostel ini punya WiFi gratis dan lokasi dekat Terminal Baranangsiang. Suasana ramah dan bersih menjadikannya opsi hemat yang nyaman.

5. SPOT ON 3858 Elsana Transit Hotel

SPOT ON 3858 Elsana di Jalan Hegarmanah III No. 37, Bogor Barat, menawarkan kamar mulai Rp 76.687 per malam. Fasilitasnya meliputi AC, WiFi, dan area bebas rokok. Dekat dengan Taman Kencana, penginapan ini cocok untuk transit atau staycation singkat.

6. Hotel Ungu Kangen Bogor

Hotel Ungu Kangen di Jalan Raya Bina Marga No. 17, Bogor Timur, punya tarif mulai Rp 85.532 per malam. Dengan 33 kamar, penginapan ini menawarkan AC, WiFi, dan parkir gratis. Lokasinya dekat Tugu Kujang dan Botani Square, menjadikannya pilihan strategis.

7. Desa Gumati

Terletak di Jalan Desa Cijulang No. 16, Sukaraja, Desa Gumati menawarkan kamar mulai Rp 100.000 per malam. Penginapan ini dekat Stasiun Bojong Gede dan Istana Bogor. Fasilitasnya sederhana namun nyaman, dengan WiFi gratis dan pemandangan alam.

8. Narasoma Homestay

Narasoma Homestay di Jalan Narasoma III No. 05, Bogor Utara, menawarkan harga mulai Rp 90.000 per malam. Lokasinya dekat Tol Exit Bogor dan Kebun Raya Bogor. Dengan 20 kamar, homestay ini menyediakan WiFi dan suasana tenang untuk liburan santai.

9. Delta Inn Bogor

Delta Inn di Jalan Riau No. 12D, Bogor Timur, punya tarif mulai Rp 95.000 per malam. Penginapan ini menawarkan desain minimalis dengan WiFi, AC, dan lokasi dekat Alun-alun Bogor. Cocok untuk traveler yang ingin penginapan Instagramable.

10. Zest Hotel Bogor

Zest Hotel di Jalan Pajajaran No. 27 menawarkan kamar mulai Rp 99.000 per malam. Meski budget-friendly, fasilitasnya lengkap, seperti WiFi, TV, dan parkir gratis. Lokasinya dekat Kebun Raya Bogor, menjadikannya pilihan ideal untuk penginapan murah di Bogor di bawah 100 ribu.

Tips Memilih Penginapan Murah di Bogor di Bawah 100 Ribu

Pesan Jauh Hari: Harga sering naik saat musim libur. Booking melalui aplikasi seperti Traveloka atau KAYAK bisa dapat diskon.

Cek Lokasi: Pilih penginapan dekat tempat wisata seperti Kebun Raya Bogor untuk hemat transportasi.

Baca Ulasan: Pastikan penginapan bersih dan nyaman melalui review tamu sebelumnya.

Perhatikan Fasilitas: Prioritaskan WiFi, AC, atau air panas sesuai kebutuhanmu.

Kesimpulan

Dengan banyaknya pilihan penginapan murah di Bogor di bawah 100 ribu, liburan hemat di Kota Hujan bukan lagi mimpi. Dari Rumah Kuning Syariah hingga Zest Hotel, semua menawarkan kenyamanan dengan harga ramah kantong. Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan liburanmu sekarang dan nikmati Bogor tanpa khawatir budget! (Z-10)