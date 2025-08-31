Aukey Rilis 14 Produk Wireless Charging MagFusion Qi2.2

Wireless Charging Aukey.(Dok. Aukey)

MEREK pengisian daya nirkabel premium global Aukey, meluncurkan 14 produk MagFusion Qi2.2 di Konferensi Mitra Asia Tenggara di Bangkok, Thailand. Koleksi baru ini mencakup 12 pengisi daya nirkabel dan 2 power bank nirkabel, memperluas ekosistem Qi2.2 Aukey menjadi total 15 model.

"Kami selalu mengutamakan kebutuhan pengguna, berkomitmen untuk mengembangkan solusi pengisian daya nirkabel yang beradaptasi dengan beragam gaya hidup dan skenario, serta memenuhi harapan konsumen yang terus berkembang," ujar Wakil Presiden Aukey, David Wu, dikutip dari laman resmi perusahaan, Minggu (31/8).

Jajaran produk terbaru itu meliputi berbagai tipe perangkat pengisian daya nirkabel, mulai dari pengisian daya satu perangkat hingga pengisian daya empat perangkat secara bersamaan. Jajaran produk ini juga menawarkan beragam bentuk, termasuk pengisian daya nirkabel untuk berbagai perangkat (ponsel, smartwatch dan earphone), pengisi daya perjalanan yang dapat dilipat, hingga power bank nirkabel, menghadirkan berbagai pengalaman luar biasa untuk menunjang kebutuhan penggunaan.

Untuk lini pengisian baterai serbaguna, hadir produk MagFusion 1X, tersedia dalam tiga warna stylish White Ice, dark grey dan dessert gold. Pengisi daya ini hadir dengan dudukan yang dapat disesuaikan hingga 35° menawarkan sudut pandang yang sempurna, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan nyaman sambil mengisi daya ponsel, smartwatch ataupun earphone mereka.

Kemudian ada juga, MagFusion 2X yang merupakan pengisi daya nirkabel untuk dua ponsel pertama di dunia yang tersertifikasi standar Qi2.2, MagFusion 2X menampilkan desain modul ganda "alas + dudukan" yang unik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya dua ponsel pintar secara bersamaan, menawarkan solusi efisien bagi para profesional bisnis untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Pada lini Power bank nirkabel, Aukey menghadirkan MagFusion Reel 10000, pengisi daya ini menawarkan kapasitas 10.000 mAh yang sangat besar dan mendukung pengisian daya nirkabel cepat 25W yang bersertifikat Qi2.2. Dilengkapi dengan kabel USB-C internal yang dapat ditarik untuk peralihan yang mulus antara mode pengisian daya nirkabel dan kabel, menghilangkan kebutuhan akan kabel tambahan saat mengisi ulang sendiri.

David menyatakan, perilisan 14 produk perangkat pengisi daya bukan akhir dari segalanya, Aukey pun akan terus berinovasi di masa mendatang. "Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari para mitra kami. Ke depannya, kami akan bekerja sama untuk menghadirkan lebih banyak produk pengisian daya nirkabel yang inovatif dan berkualitas tinggi ke pasar global dan memberikan pengalaman luar biasa bagi pengguna di seluruh dunia." Ujar David Wu. (H-3)