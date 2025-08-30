Ponsel Tertipis Dikabarkan Segera Meluncur, Hadir dengan Body 5,75 mm

Ilustrasi(Dok: Tecno)

PRODUSEN ponsel terus berlomba-lomba menghadirkan gawai dengan body super tipis, sebut saja Google Pixel 9 dengan ketebalan 6,3 mm, Infinix Hot 60 Pro+ dengan ketebalan 5,95 mm, hingga Samsung Galaxy S25 Edge dengan 5,8 mm. Kini perusahaan teknologi asal Tiongkok, Tecno, bersiap menghadirkan ponsel tertipis di dunia.

Dikutip dari Gizmochina, ponsel yang diklaim sebagai tertipis di dunia itu diberi nama Pova Slim 5G dan dijadwalkan rilis pada 4 September. Spesifikasi pasti dari ponsel itu belum diketahui secara resmi, namun awal tahun ini di Mobile World Congress (MWC), perusahaan tersebut memamerkan perangkat konsep bernama Spark Slim yang hanya setebal 5,75 mm, dan kemungkinan itu adalah perangkat yang dimaksud.

Jika benar Pova Slim 5G bakal meluncur dengan ketebalan 5,75 mm, tentu saja itu bakal jadi ponsel pintar tertipis di dunia dengan layar melengkung, melewati rekor ponsel tertipis yang dimiliki Samsung S25 Edge.

Sejauh ini belum banyak spesifikasi yang dibocorkan terkait Pova Slim 5G, Tecno hanya menyebut perangkat itu akan mendukung teknologi AI seperti Circle to Search dan asisten AI Ella milik perusahaan. Tecno juga mengklaim, ponsel ini dapat melakukan panggilan tanpa jaringan seluler. Namun, kekurangannya adalah ponsel ini mengandalkan Bluetooth untuk terhubung langsung dengan perangkat lain, yang hanya berfungsi jika berada dalam jangkauan.

Untuk hal lainnya, pengguna bakal mendapatkan konektivitas 5G yang memadai dengan agregasi operator. Tecno juga menambahkan sentuhan elegan pada perangkat kerasnya dengan desain "lampu suasana hati dinamis", yaitu LED di sekitar kamera belakang yang dapat menyala sesuai keinginan. Pova Slim 5G diperkirakan akan mengemas baterai berkapasitas besar 5.000mAh. (M-2)

