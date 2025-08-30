Lenovo Dikabarkan Kembangkan Laptop Layar Putar, Diperkenalkan Pekan Depan

Ilustrasi, Kantor Lenovo, yang akan merilis laptop layar putar.(Dok. Lenovo.com)

PRODUSEN Laptop asal Tiongkok, Lenovo, dikabarkan tengah mengembangkan perangkat Laptop layar putar, sebuah inovasi yang tidak biasa. Kabarnya, project ini disebut Project Pivo.

Dikutip dari Gizmochina, seorang pembocor di sosial media X (dulu Twitter) menyebutkan kalau laptop tersebut sedang dalam tahap pengembangan, dan prototipe dari perangkat tersebut kemungkinan akan debut di IFA/Innovation Week minggu depan.

Sebagai gambaran dari Proyek Pivo, Laptop tersebut bakal hadir dengan layar yang diputar 90 derajat, memungkinkan layar berputar antara orientasi potret dan lanskap. Lenovo kemungkinan menghubungkan bagian bawah laptop ke layar melalui magnet, dengan daya dan data kemungkinan disalurkan melalui kontak di bagian belakang layar.

Ini bukan pertama Lenovo mengembangkan inovasi unik untuk layar Laptop, sebelumnya raksasa teknologi Tiongkok ini memperkenalkan laptop-laptop unik lainnya seperti ThinkBook Plus Gen 6 Rollable , yang memiliki layar OLED yang dapat diperpanjang untuk tampilan yang lebih tinggi, dan layar OLED lipat pada ThinkPad X1 Fold.

Sejauh ini belum ada informasi terbaru mengenai spesifikasi dari Laptop layar putar tersebut. Jadi, nantikan informasi selanjutnya dan apakah benar Lenovo akan memperkenalkan perangkat tersebut di IFA. (H-3)