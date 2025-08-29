6 Rekomendasi HP RAM 16 GB, Berikut Harganya

Berikut Rekomendasi HP RAM 16 GB(Freepik)

RAM HP adalah singkatan dari Random Access Memory pada ponsel, yaitu jenis memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi dan sistem yang sedang berjalan.

RAM HP berfungsi untuk menjalankan aplikasi, multitasking, hingga mampu meningkatkan performa handphone itu sendiri.

Berikut 6 Rekomendasi HP RAM 16 GB

1. Redmi Turbo 3 5G

Harga: Rp 7,45 juta

HP seri flagship killer dengan RAM 16 GB dan penyimpanan jumbo 1 TB.

Cocok banget buat kamu yang butuh ruang besar untuk aplikasi dan file berat, serta tampilannya modern dengan layar AMOLED dan refresh rate tinggi.

2. ASUS ROG Phone 9 Pro

Harga: Rp2,84 juta

Smartphone gaming kelas atas dari lini ROG Phone.

Dirancang khusus untuk performa tinggi, siap memainkan game berat tanpa lag, dengan desain dan fiturnya yang khas gamer.

3. iQOO 11

Harga: Rp8 juta

Ditenagai Snapdragon 8 Gen 2, layar LTPO4 AMOLED 144 Hz, baterai 5.000 mAh dengan fast charging 120 W, sangat kuat untuk game dan foto atau video.

4. ASUS Zenfone 8

Harga: Rp7,5 jutaan

Flagship compact dengan Snapdragon 888 dan kamera 64 MP 8K ngebut, pas untuk kamu yang suka ponsel kecil tapi powerfull.

5. Xiaomi 15 Ultra

Harga: Rp16,9 juta

Dilengkapi quad camera Leica, layar 2K, baterai 6.000 mAh, sertifikasi IP68, premium banget untuk kreator konten.

6. RedMagic 10 Pro 5G

Harga: Rp16,7 juta

HP gaming dengan skor tinggi di RAM benchmark, layar AMOLED 144 Hz, Snapdragon 8 Elite, baterai 7.050 mAh, juara untuk performa maksimal.

Untuk memilih HP dengan RAM besar, namun budget terbatas pilih Redmi Turbo 3 5G atau iQOO 11. Tetapi, untuk kebutuhan konten bisa pilih Xiaomi 15 Ultra. (Z-4)