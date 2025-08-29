Headline
Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

6 Rekomendasi HP RAM 16 GB, Berikut Harganya

Reynaldi Andrian Pamungkas
29/8/2025 23:30
6 Rekomendasi HP RAM 16 GB, Berikut Harganya
Berikut Rekomendasi HP RAM 16 GB(Freepik)

RAM HP adalah singkatan dari Random Access Memory pada ponsel, yaitu jenis memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi dan sistem yang sedang berjalan.

RAM HP berfungsi untuk menjalankan aplikasi, multitasking, hingga mampu meningkatkan performa handphone itu sendiri.

Berikut 6 Rekomendasi HP RAM 16 GB

1. Redmi Turbo 3 5G

  • Harga: Rp 7,45 juta
  • HP seri flagship killer dengan RAM 16 GB dan penyimpanan jumbo 1 TB.
  • Cocok banget buat kamu yang butuh ruang besar untuk aplikasi dan file berat, serta tampilannya modern dengan layar AMOLED dan refresh rate tinggi.

2. ASUS ROG Phone 9 Pro

  • Harga: Rp2,84 juta
  • Smartphone gaming kelas atas dari lini ROG Phone.
  • Dirancang khusus untuk performa tinggi, siap memainkan game berat tanpa lag, dengan desain dan fiturnya yang khas gamer.

3. iQOO 11

  • Harga: Rp8 juta
  • Ditenagai Snapdragon 8 Gen 2, layar LTPO4 AMOLED 144 Hz, baterai 5.000 mAh dengan fast charging 120 W, sangat kuat untuk game dan foto atau video.

4. ASUS Zenfone 8

  • Harga: Rp7,5 jutaan
  • Flagship compact dengan Snapdragon 888 dan kamera 64 MP 8K ngebut, pas untuk kamu yang suka ponsel kecil tapi powerfull.

5. Xiaomi 15 Ultra

  • Harga: Rp16,9 juta
  • Dilengkapi quad camera Leica, layar 2K, baterai 6.000 mAh, sertifikasi IP68, premium banget untuk kreator konten.

6. RedMagic 10 Pro 5G

  • Harga: Rp16,7 juta
  • HP gaming dengan skor tinggi di RAM benchmark, layar AMOLED 144 Hz, Snapdragon 8 Elite, baterai 7.050 mAh, juara untuk performa maksimal.

Untuk memilih HP dengan RAM besar, namun budget terbatas pilih Redmi Turbo 3 5G atau iQOO 11. Tetapi, untuk kebutuhan konten bisa pilih Xiaomi 15 Ultra. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved