Ini 5 Fitur Unggulan Samsung Galaxy A17 5G, Berikut Harganya

Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A17 5G(Doc Samsung)

SAMSUNG resmi meluncurkan Galaxy A17 5G di pasar Tanah Air. Dirancang khusus untuk generasi produktif yang aktif dan selalu terhubung, Galaxy A17 5G siap menjadi perangkat andalan yang mendukung segala aktivitas dan ekspresi digital tanpa hambatan.

Ponsel itu hadir dengan performa mumpuni dan harga terjangkau, termasuk diantaranya menghadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI) cerdas, layar berkualitas tinggi, keamanan berlapis, dan baterai tahan lama.

Tak kalah, deretan spesifikasi menarik pada Galaxy A17 5G bisa didapatkan dengan harga tiga jutaan.

“Samsung terus berkomitmen menghadirkan inovasi yang relevan dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Melalui Galaxy A17 5G, kami ingin memberikan dukungan bagi kaum produktif lewat kemudahan fitur AI Circle to Search dan Gemini Live, performa mumpuni prosesor Exynos 1330, serta kamera utama 50MP yang kini dilengkapi OIS untuk konten yang lebih stabil. Semua ini kami hadirkan memastikan pengguna pasti jadi lancar dalam bekerja, belajar, maupun menikmati hiburan digital setiap hari,” kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Verry Octavianus, dikutip dari laman resmi Samsung, Jumat (29/8).

Mengulik lebih jauh fitur unggulan yang disebutkan, berikut rangkumannya.

1. Fitur AI Circle to Search

Ponsel ini menghadirkan fitur AI yaitu Circle to Search yang membuat pengalaman digital pengguna jadi lebih mudah dan praktis. Dengan fitur ini pengguna bisa mencari informasi hanya dengan melingkari obyek di layar.

Misalnya, saat sedang meeting online atau menonton konten, kamu bisa langsung lingkari gambar, lokasi, atau bahkan tulisan di layar. Untuk kemudian AI akan bekerja dan mencarikan informasi yang telah kamu lingkarkan, menjadikan aktivitas lebih cepat dan efisien tanpa harus bolak-balik pindah aplikasi.

3. Ditenagai Exynos 1330

Samsung Galaxy A17 5G dirancang untuk kamu yang ingin tetap produktif di mana saja. Ditenagai prosesor Exynos 1330, performanya efisien untuk mendukung aktivitas harian, mulai dari kerja, belajar online, hingga hiburan tanpa lag.

Dengan dukungan RAM Plus hingga total 16GB, dan storage 256GB, kamu bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa hambatan. Bila butuh ruang lebih, pengguna bisa memanfaatkan slot microSD hingga 2TB untuk menyimpan semua file penting, foto, dan video favoritmu.

3. Kamera 50MP dengan OIS

Galaxy A17 5G bisa jadi ponsel yang bikin pengguna makin produktif melahirkan konten, karena ponsel ini dilengkapi triple camera dengan kamera utama 50MP yang sudah dilengkapi OIS (Optical Image Stabilization).

Selain kamera utama, pun tersedia kamera macro 2 MP, dan kamera ultrawide 5MP, memungkinkan pengguna menghadirkan gambar ataupun video bebas blur dan jernih. Tak lupa, kamera depan 13MP pun siap mendukung selfie atau atau membuat vlog.

4. Baterai Tahan Lama

Galaxy A17 5G hadir dengan baterainya yang tangguh, kapasitas mencapai 5.000mAh yang mampu mendukung aktivitas digital pengguna seharian. Baterai pun didukung 25W Fast Charging.

5. Harga

Galaxy A17 5G sudah tersedia di toko online dan offline Samsung di seluruh Indonesia. Dibanderol dengan harga spesial Rp 3.699.000, smartphone ini siap menjadi pilihan utama generasi muda aktif yang ingin selalu produktif dan stylish. (Rif)