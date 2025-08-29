Tantang Chat GPT, WhatsApp Hadirkan Fitur Baru Berbasis AI

Fitur baru berbasiskan AI(Dok: Whatsapp)

APLIKASI pesan instan WhatsApp tidak mau ketinggalan untuk mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam platform mereka. WhatsApp resmi merilis fitur baru berbasis AI bernama 'Bantuan Penulisan' untuk memudahkan pengguna menyempurnakan pesan mereka.

Dikutip dari laman resmi WhatsApp, fitur ini dapat membantu pengguna memberikan saran penulisan pesan dengan berbagai gaya mulai dari bergaya profesional, lucu, dan suportif. Paling penting, fitur ini didukung oleh pemrosesan pribadi sehingga pesan pengguna terjaga dengan aman dan minim kebocoran.

"Terkadang Anda tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi hanya butuh sedikit bantuan tentang cara mengatakannya. Itulah sebabnya hari ini kami memperkenalkan Bantuan Penulisan. Ini adalah fitur AI terbaru kami yang didukung oleh pemrosesan pribadi yang menjaga pesan Anda tetap sepenuhnya pribadi," tulis WhatsApp dikutip dari laman resminya, Jumat (29/8).

Penggunaan fitur ini pun sangat mudah, pertama mulailah dengan menulis pesan dalam obrolan personal atau grup, lalu ketuk ikon pensil yang terletak berbarengan dengan sub menu emoticon. Lalu, AI akan memberikan rekomendasi penulisan pesan yang lebih baik, pengguna pun dapat memilih salah satu, mengeditnya, atau tetap menggunakan kata-kata Anda sendiri.

WhatsApp menekankan alat-alat ini bersifat opsional, pengguna dapat memutuskan sendiri apabila ingin memakai. Bantuan Penulisan mulai tersedia dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, dengan rencana menambahkan lebih banyak bahasa dan wilayah akhir tahun ini. (M-2)

