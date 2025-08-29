14 Fitur Torrent Downloader HD yang Jarang Diketahui

A- A+

Berikut Fitur Torrent Downloader HD(Doc Microsoft Store)

TORRENT Downloader HD adalah aplikasi atau perangkat lunak untuk mengunduh file melalui jaringan BitTorrent dengan kualitas HD.

Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk file berukuran besar seperti film, video, musik, game, hingga software.

Berikut 14 Fitur Torrent Downloader HD

1. Magnet Link Support

Unduh langsung lewat tautan magnet tanpa perlu file .torrent.

2. Encryption Protocol

Melindungi data saat transfer agar lebih aman dari penyadapan.

3. IP Filtering / Blocklist

Memblokir alamat IP mencurigakan atau berbahaya selama proses download.

4. VPN Integration

Bisa dihubungkan dengan VPN untuk menjaga privasi.

5. Bandwidth Control

Mengatur kecepatan download dan upload agar tidak mengganggu internet lain.

6. Scheduling

Menjadwalkan kapan torrent mulai atau berhenti otomatis misalnya hanya malam hari.

7. Sequential Download / Stream Mode

Mengunduh file secara berurutan, sehingga bisa ditonton sambil download.

8. Selective Download

Pilih file tertentu dari dalam torrent misalnya hanya 1 film, bukan semua isi folder.

9. Prioritization

Memberi prioritas pada file tertentu supaya selesai lebih dulu.

10. Auto-Download to Folder

Menyimpan hasil download otomatis ke folder yang berbeda sesuai kategori.

11. RSS Feed Downloader

Bisa otomatis mendownload file torrent dari feed tertentu tanpa perlu buka browser.

12. Disk Caching

Mengurangi beban hard disk dengan menyimpan data sementara di RAM.

13. Remote Control

Mengontrol torrent dari HP atau browser lain dengan web interface.

14. Tracker Exchange & DHT

Memungkinkan pencarian peer tanpa server tracker, jadi lebih cepat menemukan sumber download.

Jadi, torrent downloader modern bukan cuma sekadar aplikasi unduh file, tapi juga punya banyak fitur tersembunyi yang bisa bikin download lebih aman, cepat, dan fleksibel. (Z-4)