14 Fitur Torrent Downloader HD yang Jarang Diketahui

TORRENT Downloader HD adalah aplikasi atau perangkat lunak untuk mengunduh file melalui jaringan BitTorrent dengan kualitas HD.
Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk file berukuran besar seperti film, video, musik, game, hingga software.
Unduh langsung lewat tautan magnet tanpa perlu file .torrent.
Melindungi data saat transfer agar lebih aman dari penyadapan.
Memblokir alamat IP mencurigakan atau berbahaya selama proses download.
Bisa dihubungkan dengan VPN untuk menjaga privasi.
Mengatur kecepatan download dan upload agar tidak mengganggu internet lain.
Menjadwalkan kapan torrent mulai atau berhenti otomatis misalnya hanya malam hari.
Mengunduh file secara berurutan, sehingga bisa ditonton sambil download.
Pilih file tertentu dari dalam torrent misalnya hanya 1 film, bukan semua isi folder.
Memberi prioritas pada file tertentu supaya selesai lebih dulu.
Menyimpan hasil download otomatis ke folder yang berbeda sesuai kategori.
Bisa otomatis mendownload file torrent dari feed tertentu tanpa perlu buka browser.
Mengurangi beban hard disk dengan menyimpan data sementara di RAM.
Mengontrol torrent dari HP atau browser lain dengan web interface.
Memungkinkan pencarian peer tanpa server tracker, jadi lebih cepat menemukan sumber download.
Jadi, torrent downloader modern bukan cuma sekadar aplikasi unduh file, tapi juga punya banyak fitur tersembunyi yang bisa bikin download lebih aman, cepat, dan fleksibel. (Z-4)
Aplikasi ini tersedia secara gratis di Microsoft Store dan kompatibel dengan Windows 10 versi 14393.0 atau lebih tinggi dengan arsitektur x64.
