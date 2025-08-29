7 Aplikasi Prakiraan Cuaca Terbaik 2025 di HP

Berikut Aplikasi Prakiraan Cuaca Terbaik 2025(Freepik)

APLIKASI prakiraan cuaca adalah aplikasi pada perangkat HP Android maupun iPhone yang digunakan untuk menampilkan informasi kondisi cuaca saat ini.

Selain itu, aplikasi tersebut bisa memprediksi cuaca untuk waktu tertentu harian, mingguan, bahkan per jam, berdasarkan data satelit, radar, dan stasiun cuaca.

Berikut 7 Aplikasi Prakiraan Cuaca Terbaik 2025

1. Info BMKG

Aplikasi resmi dari BMKG Indonesia, sangat direkomendasikan untuk pengguna di Indonesia. Menyediakan prakiraan cuaca harian, kualitas udara, gempa bumi, gelombang laut, hingga jalur mudik. Gratis dan terpercaya.

2. AccuWeather

Populer dan akurat, dilengkapi fitur MinuteCast untuk prakiraan per menit, RealFeel, radar interaktif, indeks UV, dan kualitas udara. Tersedia gratis dan versi premium.

3. The Weather Channel

Tampilkan radar peta cuaca lengkap, prakiraan per jam dan harian, indeks alergi, kualitas udara, dan notifikasi cuaca ekstrem. Banyak digunakan dan memiliki versi premium bebas iklan.

4. Weather Underground

Memanfaatkan data dari ribuan stasiun cuaca lokal, menawarkan radar interaktif, prakiraan per jam hingga 10 hari, serta peringatan badai. Ideal untuk kebutuhan data lokal sangat akurat.

5. Today Weather

Desain antarmuka modern dan bersih, menampilkan data lengkap seperti kualitas udara, radar, indeks UV, dan sumber data fleksibel.

6. Yahoo Weather

Visual menarik dengan latar belakang foto Flickr sesuai cuaca, praktis untuk prakiraan harian, per 5 hari, hingga 10 hari ke depan. Ideal untuk pengguna yang menyukai tampilan estetis.

7. Windy

Tersukai pengguna outdoor, pilot, petualang drone, karena visualisasi mendetail seperti peta angin, awan, suhu, tekanan, ombak dan didukung berbagai model cuaca.

Aplikasi prakiraan cuaca adalah alat digital untuk memantau kondisi dan prediksi cuaca, sehingga membantu pengguna membuat keputusan lebih tepat dalam aktivitas sehari-hari. (Z-4)