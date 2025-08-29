Berikut Cara Install Outlook Classic di PC(Doc Microsoft Store)

OOUTLOOK Classic adalah sebutan untuk versi aplikasi desktop Microsoft Outlook yang terpasang di PC atau laptop, biasanya lewat paket Microsoft Office atau Microsoft 365.

Ciri khas Outlook Classic adalah bentuknya berupa aplikasi desktop, memiliki tampilan klasik, hingga mendukung berbagai akun email.

Berikut Cara Install Outlook Classic di PC

1. Siapkan Installer Microsoft Office atau Outlook

Outlook versi Classic tersedia dalam paket Microsoft Office atau Microsoft 365.

Pastikan kamu sudah punya file installer atau akses unduhan resmi dari Microsoft.

Halaman resmi unduh Microsoft 365 atau Office

2. Jalankan Installer

Klik dua kali file installer, Setup.exe atau file hasil unduhan.

Pilih opsi Install atau Customize jika ingin memilih aplikasi tertentu.

Jika hanya ingin Outlook, pilih Customize Installation lalu centang Outlook saja.

3. Tunggu Proses Instalasi

Instalasi akan memakan waktu beberapa menit, tergantung kecepatan PC atau laptop.

Pastikan PC tidak mati selama proses.

4. Aktivasi Microsoft Office atau Outlook

Setelah selesai, buka aplikasi Outlook.

Masukkan Product Key, jika menggunakan Office versi lisensi.

Jika menggunakan Microsoft 365, login dengan akun Microsoft untuk aktivasi otomatis.

5. Atur Akun Email di Outlook

Buka Outlook Classic.

Pilih File dan Add Account.

Masukkan alamat email dan password.

Outlook akan mencoba mengonfigurasi otomatis. Jika gagal, pilih Manual Setup dan masukkan data POP3/IMAP/SMTP dari penyedia email.

6. Selesai, Outlook Siap Digunakan

Sekarang kamu bisa menggunakan Outlook Classic di PC untuk mengelola email, kalender, kontak, dan tugas.

Ketika orang menyebut Outlook Classic, biasanya maksudnya adalah Outlook versi desktop yang lama, bukan aplikasi New Outlook yang modern dan berbasis cloud. (Z-4)