Apakah Ganti Nomor DANA Saldo Hilang? Cara Aman Ganti Nomor

BANYAK pengguna DANA bertanya, apakah ganti nomor DANA saldo hilang? Jawabannya, tidak! Saldo, riwayat transaksi, dan data akun Anda tetap aman selama Anda mengikuti langkah-langkah resmi dari aplikasi DANA. Artikel ini akan memandu Anda cara mengganti nomor DANA dengan aman tanpa kehilangan saldo, ditulis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin perlu mengganti nomor telepon yang terkait dengan akun DANA, seperti:
Dengan prosedur yang benar, Anda bisa mengganti nomor tanpa khawatir kehilangan saldo atau data penting.
Berikut langkah-langkah mudah untuk mengganti nomor DANA dengan aman:
Jika Anda tidak memiliki akses ke nomor lama, Anda mungkin perlu menjawab pertanyaan keamanan atau memverifikasi melalui email yang terkait dengan akun DANA.
Jika Anda mengalami kendala, seperti lupa PIN atau pertanyaan keamanan salah tiga kali berturut-turut, lakukan langkah berikut:
Agar akun DANA tetap aman saat mengganti nomor, perhatikan tips berikut:
Jadi, apakah ganti nomor DANA saldo hilang? Tidak, asalkan Anda mengikuti prosedur resmi. Dengan langkah-langkah di atas, Anda bisa mengganti nomor DANA dengan aman tanpa kehilangan saldo. Pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga keamanan data pribadi. (Z-10)
