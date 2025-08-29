Apakah Ganti Nomor DANA Saldo Hilang? Cara Aman Ganti Nomor

Cara mengganti nomor DANA agar saldo tidak hilang.(Freepik)

BANYAK pengguna DANA bertanya, apakah ganti nomor DANA saldo hilang? Jawabannya, tidak! Saldo, riwayat transaksi, dan data akun Anda tetap aman selama Anda mengikuti langkah-langkah resmi dari aplikasi DANA. Artikel ini akan memandu Anda cara mengganti nomor DANA dengan aman tanpa kehilangan saldo, ditulis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Mengapa Perlu Mengganti Nomor DANA?

Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin perlu mengganti nomor telepon yang terkait dengan akun DANA, seperti:

Nomor lama tidak aktif atau hilang.

Ponsel Anda hilang atau dicuri.

Ingin menggunakan nomor baru untuk alasan pribadi.

Dengan prosedur yang benar, Anda bisa mengganti nomor tanpa khawatir kehilangan saldo atau data penting.

Cara Ganti Nomor DANA Aman Tanpa Kehilangan Saldo

Berikut langkah-langkah mudah untuk mengganti nomor DANA dengan aman:

Buka Aplikasi DANA: Pastikan Anda login ke akun DANA Anda. Masuk ke Menu Profil: Ketuk ikon profil di sudut kanan atas aplikasi. Pilih Pengaturan Akun: Cari opsi "Ganti Nomor" di menu pengaturan. Verifikasi Identitas: Masukkan PIN DANA Anda. Jika Anda masih memiliki akses ke nomor lama, masukkan kode OTP yang dikirim via SMS ke nomor lama. Masukkan Nomor Baru: Ketik nomor telepon baru yang ingin Anda daftarkan, lalu tekan "Berikutnya". Verifikasi Nomor Baru: Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor baru Anda. Konfirmasi Perubahan: Setelah verifikasi selesai, Anda akan diminta login ulang. Saldo dan data akun tetap aman!

Jika Anda tidak memiliki akses ke nomor lama, Anda mungkin perlu menjawab pertanyaan keamanan atau memverifikasi melalui email yang terkait dengan akun DANA.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Bisa Mengganti Nomor?

Jika Anda mengalami kendala, seperti lupa PIN atau pertanyaan keamanan salah tiga kali berturut-turut, lakukan langkah berikut:

Hubungi layanan pelanggan DANA di nomor 1500 445.

Kirim email ke [email protected] dengan menjelaskan masalah Anda.

Sertakan data seperti nama, nomor HP lama, dan nomor HP baru untuk mempercepat proses verifikasi.

Tips Menjaga Keamanan Akun DANA

Agar akun DANA tetap aman saat mengganti nomor, perhatikan tips berikut:

Jangan pernah bagikan PIN atau kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari DANA.

Periksa riwayat transaksi secara rutin untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan.

Gunakan fitur keamanan tambahan seperti sidik jari atau pengenalan wajah.

Kesimpulan

Jadi, apakah ganti nomor DANA saldo hilang? Tidak, asalkan Anda mengikuti prosedur resmi. Dengan langkah-langkah di atas, Anda bisa mengganti nomor DANA dengan aman tanpa kehilangan saldo. Pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga keamanan data pribadi. (Z-10)