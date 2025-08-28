Berikut Cara Install Microsoft Edge di Laptop(Doc Microsoft Store)

MICROSOFT Edge adalah peramban web browser yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai penerus dari Internet Explorer.

Browser ini digunakan untuk menjelajahi internet, membuka situs web, streaming video, mengunduh file, dan berbagai aktivitas online lainnya.

Berikut Cara Install Microsoft Edge di Laptop

1. Unduh Microsoft Edge

Buka browser bawaan di laptop Anda.

Kunjungi situs resmi Microsoft https://www.microsoft.com/edge

Klik tombol Download.

Pilih versi sesuai sistem operasi seperti Windows 10/11/7/8 atau macOS.

2. Install di Windows

Setelah file installer, selesai diunduh, buka file tersebut.

Klik Yes jika muncul jendela izin.

Tunggu proses unduhan dan instalasi otomatis selesai.

Setelah selesai, Edge akan terbuka otomatis.

3. Install di macOS

Unduh file installer Edge.

Buka file hasil unduhan, lalu ikuti petunjuk instalasi di layar.

Setelah selesai, buka Launchpad dan Microsoft Edge untuk menjalankannya.

4. Set Edge sebagai Browser Utama

Masuk ke Settings, Apps, Default Apps, Web Browser lalu pilih Microsoft Edge.

Di macOS buka System Settings, Desktop & Dock, lalu Default Web Browser.

Jika sudah menggunakan Windows 10 atau Windows 11, sebenarnya Microsoft Edge sudah terpasang otomatis.

Anda hanya perlu memperbaruinya ke versi terbaru melalui Settings dan Windows Update atau langsung dari Edge, lalu buka Menu, Help & Feedback, dan About Microsoft Edge. (Z-4)