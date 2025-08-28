Cara Install Microsoft Edge di Laptop

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MICROSOFT Edge adalah peramban web browser yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai penerus dari Internet Explorer.
Browser ini digunakan untuk menjelajahi internet, membuka situs web, streaming video, mengunduh file, dan berbagai aktivitas online lainnya.
Jika sudah menggunakan Windows 10 atau Windows 11, sebenarnya Microsoft Edge sudah terpasang otomatis.
Anda hanya perlu memperbaruinya ke versi terbaru melalui Settings dan Windows Update atau langsung dari Edge, lalu buka Menu, Help & Feedback, dan About Microsoft Edge. (Z-4)
MICROSOFT memperkenalkan mode Copilot pada aplikasi peramban Microsoft Edge, itu merupakan fitur berbasis AI yang mampu memudahkan pengguna saat berselancar di Microsoft Edge.
Browser ini dibangun dengan menggunakan Chromium, mesin yang juga digunakan oleh Google Chrome, yang berarti Microsoft Edge kompatibel dengan banyak ekstensi dan fitur web modern.
Pengalihan ini akan mengangkut sejumlah data yang tadinya berada di Internet Explorers, seperti kata sandi, setelan peramban, dan situs yang disukai.
