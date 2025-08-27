Braze Memberikan 1.000 Sertifikasi Global Gratis bagi Talenta Indonesia

Vice President APAC & GCC di Braze, Shahid Nizami, Deputi Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, Country Director Braze Indonesia, Franz Sihaloho.(Dok.Istimewa)



Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat empat kali lipat pada 2030, dengan potensi mencapai US$210–360 miliar. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital nasional, berbagai perusahaan semakin terdorong untuk menggunakan AI dalam mengubah cara mereka semakin terhubung dengan pelanggan.

Namun, adopsi AI masih menjadi tantangan bagi bisnis di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga terampil yang mampu menjembatani keahlian teknis dengan kebutuhan bisnis. Kesenjangan talenta ini sangat terasa dalam penerapan AI untuk customer engagement, sehingga banyak perusahaan belum mampu merasakan manfaat penuh dari teknologi AI.

"Untuk mendukung kesiapan talenta digital Indonesia, Braze, platform customer engagement terkemuka, memperkenalkan program sertifikasi yang diakui secara global dan akan menyediakan 1.000 sertifikasi Braze gratis bagi para talenta Indonesia," ujar Vice President APAC & GCC di Braze, Shahid Nizami, di Jakarta, Selasa (27/8).

Shaid mengatakan melalui inisiatif ini, peserta dapat memilih dua jalur pembelajaran yakni Braze Practitioner Learning Path, yang membekali tenaga profesional di bidang pemasaran dengan pengetahuan dasar tentang customer engagement di berbagai platform, pembuatan kampanye brand, dan segmentasi audiens, atau Braze Customer Engagement Learning Path, yang dirancang untuk membantu para profesional menguasai strategi siklus hidup pelanggan, mengembangkan kampanye yang efektif, serta memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang relevan.

HADIRKAN INOVASI

Di sisi lain, untuk mendukung ekonomi digital Indonesia, Braze juga menghadirkan inovasi lebih dekat kepada bisnis, baik UMKM maupun perusahaan besar, melalui acara Grow with Braze. Acara ini mempertemukan ratusan pemimpin bisnis lokal, pemasar, dan profesional teknologi, serta menampilkan layanan teknologi customer engagement berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan membantu bisnis semakin kompetitif.

"Menyusul peluncuran data center lokal kami sebelumnya, kami juga menghadirkan best practice global dan solusi inovatif yang membantu perusahaan serta UMKM di Indonesia memberikan pengalaman pelanggan dengan lebih personal, relevan, real-time, dan aman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka dan berkontribusi bagi pertumbuhan digital nasional,” ujarnya.

Country Director Braze Indonesia, Franz Sihaloho, menyatakan, mengembangkan talenta digital sama pentingnya dengan pengembangan teknologi itu sendiri.

"Melalui program Sertifikasi Braze, kami membekali para pemasar, developer, dan para tenaga strategi digital Indonesia dengan keterampilan customer engagement berbasis AI yang diakui secara global. Inisiatif ini tidak hanya untuk membantu para profesional Indonesia dalam mengembangkan karir mereka, tetapi juga memperkuat kesiapan tenaga kerja digital Indonesia, sekaligus memastikan bahwa bisnis dari berbagai skala memiliki keahlian yang mereka butuhkan untuk berkembang dalam ekonomi digital saat ini dan di masa depan,” ujarnya.

APRESIASI DARI PEMERINTAH

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mohammad Rudy Salahuddin, menyatakan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta tetap menjadi hal yang penting.

“Kami berterima kasih atas komitmen dan investasi Braze di Indonesia, yang ditunjukkan melalui peluncuran data center lokal pada bulan Juni lalu serta adanya tim dukungan teknis khusus. Kehadiran Braze di Indonesia menunjukkan kepercayaan terhadap potensi digital Indonesia yang besar dan mendukung prioritas utama pemerintah dalam pengembangan UMKM, literasi digital, inklusi keuangan, serta efisiensi layanan publik. Kami juga mengapresiasi inisiatif perusahaan dalam menyediakan 1.000 sertifikasi gratis bagi para tenaga profesional Indonesia.

Kami percaya ini merupakan peluang berharga untuk membangun talenta digital yang terampil, mendukung tujuan bersama kita dalam menciptakan ekonomi digital yang kompetitif dan berkelanjutan,” ujarnya.

CRM Department Head di Massive Rocket, Yusuf Muhammad, membagikan pengalamannya memperoleh sertifikasi untuk mendukung pekerjaannya. Ia menyatakan, meraih sertifikasi Braze telah membuat CRM menjadi semakin unggul dan menjadi pembeda utama dalam bekerja untuk klien-klien CRM.

"Lebih dari sekadar sertifikasi semata, menguasai platform customer engagement berbasis AI ini membantu kami meningkatkan layanan customer engagement ke tingkat berikutnya dan mendorong pertumbuhan bisnis kami,” ujarnya. (E-2)