Huawei Bakal Rilis Ponsel Lipat Tiga Bulan Depan, Catat Tanggalnya!

Huawei Mate XTs(Dok. Huawei)

SAAT sejumlah produsen ponsel berlomba-lomba menghadirkan ponsel lipat perdana mereka, Huawei kini bersiap menghadirkan ponsel lipat tiga generasi kedua mereka. Ponsel itu diberi nama Huawei Mate XTs, dijadwalkan rilis bulan depan.

Dikutip GSM Arena, Huawei secara resmi mengumumkan tanggal perilisan ponsel tersebut, akan digelar di Tiongkok pada 4 September 2025 tepat pukul 14.30 waktu setempat. Perusahaan asal negeri tirai bambu itu pun turut menampilkan cuplikan dari calon ponsel terbaru mereka.

Dalam cuplikan video yang beredar, terlihat CEO Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, sedang memegang Huawei XTs di tangannya. Perangkat itu tampil berwarna putih susu dengan aksen emas dan tampaknya memiliki ukuran yang sama dengan pendahulunya.

Baca juga : Fakta dan Data Kamera Mumpuni Samsung Galaxy Z Fold7

Pada video tersebut, Yu juga terlihat memamerkan stylus dari ponsel itu yang tampil dengan warna senada dengan ponsel. Dalam video berdurasi 31 detik itu juga terlihat bagaimana Huawei XTs tampak dilipat tiga oleh Yu, membuat modul kamera berbentuk lingkaran besar terlihat di bagian belakang ponsel.

Belum diketahui resmi terkait spesifikasi dari ponsel tersebut, Berdasarkan kabar yang beredar, Mate XTs diperkirakan akan mengusung chipset Kirin 9020 dengan konektivitas satelit. Diperkirakan ponsel itu akan memiliki kamera utama 50MP baru dengan aperture variabel, bersama dengan lensa telefoto periskop yang diperbarui.

Layar dan kapasitas baterainya diperkirakan akan tetap sama seperti pendahulunya dengan layar tunggal 6,4 inci (saat terlipat penuh), layar ganda 7,9 inci (saat dibuka sebagian), dan layar triple 10,2 inci (saat di buka penuh). Baterainya kemungkinan berkapasitas 5.600 mAh. Mate XTs juga dikabarkan akan dibanderol dengan harga yang sama dengan pendahulunya di Tiongkok, yaitu CNY 20.000 atau sekitar Rp45,9 juta. (Rif/M-3)