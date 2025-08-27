15 Fitur TeraBox for PC yang Jarang Diketahui

Headline
TERABOX for PC adalah aplikasi cloud storage untuk komputer atau laptop yang dikembangkan oleh Flextech Inc.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses file secara online dengan kapasitas gratis yang sangat besar, yaitu 1 TB.
Memberikan kapasitas besar untuk foto, video, dokumen, dan file lain.
Bisa otomatis mencadangkan folder tertentu misalnya Documents, Pictures tanpa perlu unggah manual.
File di PC otomatis sinkron dengan HP yang menggunakan akun sama.
File yang terhapus masih bisa dipulihkan dalam waktu tertentu.
Bisa menyimpan dan membuka hampir semua jenis file, termasuk ZIP, RAR, hingga ISO.
Folder rahasia dengan kata sandi tambahan untuk file penting.
Bisa mengunci file atau folder dengan password sebelum dibagikan.
Notifikasi keamanan muncul jika ada login dari perangkat baru.
Bisa melihat dokumen, gambar, dan video langsung di cloud tanpa harus diunduh.
File video bisa diputar langsung dengan kualitas yang bisa dipilih.
Kumpulan foto bisa diputar otomatis dalam mode slideshow.
Saat streaming film, TeraBox bisa membaca file subtitle yang disimpan di folder sama.
Bisa membagikan file dengan link yang bisa diatur masa berlakunya.
Bisa mengirim file besar hanya dengan scan kode QR antar perangkat.
File yang sudah di cache bisa diakses kembali meski sedang offline.
Dengan fitur-fitur ini, TeraBox for PC tidak hanya sekadar tempat simpan file, tapi juga bisa menjadi alat backup otomatis, media player cloud, sekaligus brankas digital pribadi. (Z-4)
