15 Fitur TeraBox for PC yang Jarang Diketahui

Berikut Fitur TeraBox for PC(Doc Microsoft Store)

TERABOX for PC adalah aplikasi cloud storage untuk komputer atau laptop yang dikembangkan oleh Flextech Inc.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses file secara online dengan kapasitas gratis yang sangat besar, yaitu 1 TB.

Berikut 15 Fitur TeraBox for PC

1. Penyimpanan Gratis 1 TB

Memberikan kapasitas besar untuk foto, video, dokumen, dan file lain.

2. Auto Backup dari PC

Bisa otomatis mencadangkan folder tertentu misalnya Documents, Pictures tanpa perlu unggah manual.

3. Sinkronisasi Multi-Device

File di PC otomatis sinkron dengan HP yang menggunakan akun sama.

4. Recycle Bin

File yang terhapus masih bisa dipulihkan dalam waktu tertentu.

5. Dukungan Multi format

Bisa menyimpan dan membuka hampir semua jenis file, termasuk ZIP, RAR, hingga ISO.

6. Private Safe

Folder rahasia dengan kata sandi tambahan untuk file penting.

7. Enkripsi & Proteksi Password

Bisa mengunci file atau folder dengan password sebelum dibagikan.

8. Login Multi Device Aman

Notifikasi keamanan muncul jika ada login dari perangkat baru.

9. Preview File Tanpa Download

Bisa melihat dokumen, gambar, dan video langsung di cloud tanpa harus diunduh.

10. Streaming Video Langsung

File video bisa diputar langsung dengan kualitas yang bisa dipilih.

11. Slideshow Foto Otomatis

Kumpulan foto bisa diputar otomatis dalam mode slideshow.

12. Dukungan Subtitle Video

Saat streaming film, TeraBox bisa membaca file subtitle yang disimpan di folder sama.

13. Link Sharing dengan Opsi Expired

Bisa membagikan file dengan link yang bisa diatur masa berlakunya.

14. Transfer File Cepat antar PC atau HP

Bisa mengirim file besar hanya dengan scan kode QR antar perangkat.

15. Penyimpanan Offline Mode

File yang sudah di cache bisa diakses kembali meski sedang offline.

Dengan fitur-fitur ini, TeraBox for PC tidak hanya sekadar tempat simpan file, tapi juga bisa menjadi alat backup otomatis, media player cloud, sekaligus brankas digital pribadi. (Z-4)