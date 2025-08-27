Berikut Aplikasi Nonton Film Terbaik di HP(Freepik)

APLIKASI nonton film adalah aplikasi berbasis mobile maupun desktop yang menyediakan layanan untuk menonton film, serial TV, anime, maupun dokumenter secara online atau offline.

Aplikasi ini biasanya terhubung dengan internet dan memiliki koleksi konten dari berbagai genre serta negara.

Berikut 7 Aplikasi Nonton Film Terbaik di HP

1. Netflix

Koleksi: Film box office, serial original, anime, dokumenter.

Kelebihan: Banyak konten eksklusif, bisa download untuk offline.

2. Disney+ Hotstar

Koleksi: Film Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, drama Asia.

Kelebihan: Cocok untuk keluarga, kualitas streaming hingga 4K.

3. Amazon Prime Video

Koleksi: Film Hollywood, serial eksklusif, dan film internasional.

Kelebihan: Banyak konten original, bisa unduh offline.

4. Viu

Koleksi: Drama Korea, film Asia, variety show, anime.

Kelebihan: Banyak K-Drama dengan subtitle cepat, tersedia versi gratis dengan iklan.

5. WeTV

Koleksi: Drama China, Korea, anime, hingga film Indonesia.

Kelebihan: Banyak drama Asia populer, bisa download offline.

6. HBO GO

Koleksi: Film blockbuster, serial HBO original.

Kelebihan: Update cepat dengan film baru setelah rilis bioskop.

7. iQIYI

Koleksi: Drama China, K-Drama, anime, dan variety show Asia.

Kelebihan: Banyak drama eksklusif, ada mode nonton gratis dengan iklan.

Semua aplikasi di atas legal, aman, dan mendukung subtitle bahasa Indonesia. (Z-4)