Google Drive Kini Terhubung dengan Vids, Permudah Pengguna Lakukan Editing Video

Vids di Google Drive.(Dok. Google)

GOOGLE melakukan sedikit pembaharuan pada tampilan aplikasi layanan penyimpanan berbasis cloud mereka yakni Google Drive, Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu kini menghadirkan fitur 'Buka dengan Vids' di Google Drive. Menghadirkan integrasi antara Google Drive dengan aplikasi Vids.

Untuk diketahui, Vids merupakan aplikasi editing video milik Google, sejumlah fitur editing seperti memotong video, menampilkan skrip secara otomatis, menyusun ulang video, sampai menambahkan transisi video bisa dilakukan lewat aplikasi tersebut. Singkatnya, Vids merupakan aplikasi menyerupai CapCut.

Dikutip dari TechCrunch, Fitur baru ini memungkinkan pengguna untuk memulai pengeditan video menggunakan Vids langsung dari Google Drive. Kini, saat melihat pratinjau video di Drive, pengguna akan melihat tombol "Buka" di pojok kanan atas.

Bila fitur tersebut ditekan, makan Vids akan otomatis membuka berkas video, memungkinkan pengeditan lebih lanjut seperti memotong klip atau menambahkan musik dan teks tanpa perlu berpindah aplikasi. Kehadiran fitur ini tentu sangat membantu pengguna, membuat aktivitas digital lebih efisien.

Fitur baru ini, diaktifkan secara default, menunjukkan bahwa perusahaan mengintegrasikan aplikasinya lebih erat dengan rangkaian Google Workspace. dengan hadirnya fitur ini, tentu membuka peluang untuk menghadirkan lebih banyak pengguna pada aplikasi Vids. (H-3)