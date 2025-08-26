Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

6 Rekomendasi HP dengan Kapasitas Baterai Besar

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/8/2025 18:30
6 Rekomendasi HP dengan Kapasitas Baterai Besar
Berikut Rekomendasi HP dengan Kapasitas Baterai Besar(freepik)

BATERAI HP adalah komponen utama pada ponsel yang berfungsi sebagai sumber daya listrik agar perangkat bisa menyala dan menjalankan berbagai fungsi.

Tanpa baterai, HP tidak bisa digunakan. Baterai HP berfungsi sebagai penyimpanan energi, menyuplai daya, hingga menjaga kestabilan.

Berikut 6 Rekomendasi HP dengan Kapasitas Baterai Besar

1. Realme P4 / P4 Pro

  • Spesifikasi: Baterai 7.000 mAh, dual sertifikasi IP68/IP69 untuk tahan debu dan air. Menggunakan Android 15. Fokus pada daya tahan baterai dan build tahan banting.

2. TECNO Pova 7

  • Spesifikasi: Baterai 7.000 mAh, fast charging 45 W, kamera 108 MP, layar IPS LCD 6,78 inci.
  • Harga: Sekitar Rp2,2 juta.

3. iQOO Z10 5G

  • Spesifikasi: Baterai 7.300 mAh + fast charging 90 W, layar AMOLED 6,77″ 120 Hz, IP65, chipset Snapdragon 7s Gen 3, kamera 50 MP OIS.
  • Harga: Sekitar Rp3,7-Rp4,7 juta.

4. iQOO Neo10

  • Spesifikasi: Baterai Si/C 6.100 mAh, fast charging 120 W, Snapdragon 8 Gen 3, layar LTPO AMOLED 144 Hz, RAM hingga 16 GB.
  • Harga: Sekitar Rp7-Rp10 juta.

5. OnePlus 13

  • Spesifikasi: Baterai silicon carbon 6.000 mAh, layar OLED 120 Hz, Snapdragon 8 Elite, fast wireless charging 50 W, efisiensi baterai hingga dua hari.
  • Harga: Sekitar Rp13 jutaan.

6. Samsung Galaxy M14 5G

  • Spesifikasi: Baterai 6.000 mAh, fast charging 25 W, layar 90 Hz 6,6 inci, Exynos 1330, tiga kamera belakang.
  • Harga: Sekitar Rp2,5 juta.

Dengan kapasitas baterai yang besar, maka penggunaan pun bisa lebih lama dan efektif. (Z-4)



Editor : Reynaldi
