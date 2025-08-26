6 Rekomendasi HP dengan Kapasitas Baterai Besar

Headline
BATERAI HP adalah komponen utama pada ponsel yang berfungsi sebagai sumber daya listrik agar perangkat bisa menyala dan menjalankan berbagai fungsi.
Tanpa baterai, HP tidak bisa digunakan. Baterai HP berfungsi sebagai penyimpanan energi, menyuplai daya, hingga menjaga kestabilan.
Dengan kapasitas baterai yang besar, maka penggunaan pun bisa lebih lama dan efektif. (Z-4)
Umumnya, jenis baterai HP yang digunakan adalah Li-Ion, karena ringan dan berkapasitas tinggi dan tidak memiliki efek memori.
Kapasitas baterai biasanya diukur dalam mAh (miliampere-hour), makin besar angkanya, makin lama daya tahan baterai.
Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik dan memasoknya ke berbagai komponen dalam HP, seperti layar, prosesor, dan konektivitas, agar perangkat dapat berfungsi
Agar baterai tetap awet, baiknya jangan terlalu sering sampai 0% atau 100%, jaga di kisaran 20–80%, hindari panas berlebih (saat bermain game berat terlalu lama)
