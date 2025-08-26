KAI Inc Luncurkan Aplikasi Komunikasi 3D Avatar Mingle Secara Resmi di Indonesia

3D Avatar Mingle(MI/HO)

KAI Inc secara resmi meluncurkan platform komunikasi berbasis avatar 3D bernama Mingle di Indonesia. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mendukung para kreator konten virtual (VTuber), terutama mereka yang ingin membuat konten avatar 3D dengan mudah.

Mingle menyediakan alat dan platform produksi konten khusus, memungkinkan siapa saja membuat konten VTuber hanya dengan perangkat mobile tanpa perlu peralatan mahal atau teknologi rumit — menjadi keunggulan utama aplikasi ini.

Mingle juga memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan pelacakan gerakan secara real-time, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman menggunakan karakter 3D mereka sendiri, sekaligus membuka peluang sebagai layanan jejaring sosial generasi berikutnya.

Baca juga : Zoe Saldaña Antusias Sambut Avatar: Fire and Ash, Perkenalkan Klan Baru di Pandora

Tren VTuber sedang tumbuh pesat di kalangan anak muda Indonesia, terutama melalui platform seperti TikTok dan Instagram Reels. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia menunjukkan pertumbuhan pasar VTuber yang sangat besar.

Popularitas kreator dari Nijisanji ID dan budaya fandom mereka yang kuat menjadi pendorong utama perkembangan pasar ini, termasuk model bisnis berbasis penjualan merchandise.

Fitur utama dari aplikasi Mingle adalah, Kustomisasi karakter 3D yang mudah dan menarik

Baca juga : James Cameron Janjikan Kejutan Berani di Avatar 3: Fires and Ash

Pengguna dapat membuat avatar 3D unik sesuai karakter mereka.

Pelacakan ekspresi wajah dan teknologi motion capture secara real-time. Memungkinkan komunikasi ekspresif dan natural melalui karakter virtual.

Alat UGC (User Generated Content)

Pengguna dapat membuat konten, berinteraksi dengan emotikon 3D, dan memproduksi berbagai jenis konten kreatif.

Sebelumnya dikenal melalui kerja sama B2B seperti proyek ScreenX dengan CGV, kini KAI Inc. mulai fokus memasuki pasar B2C melalui peluncuran aplikasi ini di Indonesia.

Perwakilan dari KAI Inc, Chung Jaeryung. menyatakan,“Kami ingin menciptakan dunia di mana siapa saja bisa menjadi superstar, dan menjadi kreator konten berkualitas.”

Mereka juga menambahkan bahwa peluncuran di Indonesia akan menjadi awal ekspansi ke pasar global. (Z-1)