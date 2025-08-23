Microsoft Hadirkan AI untuk Excel, Berikut 5 Fitur Andalannya

Ilustrasi.(freepik)

MICROSOFT memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan untuk aplikasi lembar kerja Microsoft Excel. Membantu pengguna bekerja lebih cerdas dengan mempercepat tugas lembar kerja tertentu, seperti menambahkan kolom dan rumus, memformat tabel, dan memberikan wawasan tentang data Anda.

Dikutip dari laman resmi Microsoft, fitur AI pada Excel tersedia di Copilot, asisten digital berbasis AI besutan Microsoft. Melihat apa saja fitur yang ditawarkan, berikut rangkumannya :

1.Pembersihan data

Salah satu alat AI Excel yang paling berguna adalah kemampuan untuk membersihkan data dengan cepat. Himpunan data besar sering kali memiliki inkonsistensi, kesalahan, atau duplikat. Minta bantuan Copilot di Excel untuk mendeteksi masalah ini secara otomatis dan memperbaikinya. Misalnya, minta Copilot untuk menstandarkan format data dan menghapus entri duplikat sehingga data Anda lebih akurat dan lebih mudah digunakan.

2. Identifikasi tren

Tren dalam data bisa sulit untuk dilihat, terutama saat Anda menangani himpunan data yang kompleks atau besar. AI untuk Excel menyederhanakan proses ini dengan menganalisis data Anda dan menyoroti pola atau tren penting. Anda bahkan dapat meminta Copilot di Excel untuk membuat bagan atau grafik yang merangkum spreadsheet dengan lebih jelas.

3. Rumus yang kompleks

Pembuatan semua rumus tidaklah sama, beberapa rumus yang kompleks dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Percepat proses tersebut dan kurangi kesalahan dengan meminta AI di Excel untuk menyarankan rumus yang benar berdasarkan data yang sedang Anda kerjakan. Jika Anda perlu melakukan penghitungan rumit atau mengombinasikan beberapa fungsi, Copilot di Excel dapat memandu Anda melalui proses tersebut atau membuat rumus yang tepat.

4. Saran cerdas

Saat Anda menggunakan Excel, Copilot memberikan rekomendasi sadar konteks berdasarkan tindakan Anda. Misalnya, jika Anda sedang mengurutkan data atau membuat PivotTable, Copilot dapat menyarankan metode atau pintasan alternatif yang dapat meningkatkan alur kerja. Saran ini membantu mempermudah proses dan membuat bekerja dengan data menjadi lebih intuitif.

5. Laporan otomatis

Dengan memahami struktur dan isi data Anda, Copilot di Excel dapat membuat laporan mendetail secara otomatis. AI juga dapat menyertakan ringkasan, visualisasi, dan wawasan utama berdasarkan data Anda. Semuanya diformat secara profesional. Fitur ini berguna untuk membuat presentasi dengan cepat atau berbagi temuan dengan orang lain tanpa harus menyusun informasi secara manual. (H-4)